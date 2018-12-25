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В Португалии перед выборами президента ввели жёсткий карантин

Мир » Европа » Евросоюз

В преддверии президентских выборов в Португалии вводят жёсткий национальный карантин, чтобы спасти систему здравоохранения и человеческие жизни.

В Португалии перед выборами президента ввели жёсткий карантин

По данным Университета Джонса Хопкинса на сегодня, 13 января, в Португалии зарегистрировано 507 108 заболевших COVID-19, 8 236 человек умерло. За последние сутки — 10 556 заражений и 156 смертей (это самый большой прирост в стране с начала пандемии). Население Португалии — 10,2 миллиона человек.

"Сегодня утром парламент продлил режим чрезвычайного положения до 30 января. Каждый из нас должен оставаться дома, чтобы перегнуть кривую, спасти жизни, спасти систему здравоохранения", — объявил жителям страны премьер-министр Португалии Антониу Кошта.

Он сообщил, что с пятницы все, кто может работать удалённо, должны будут оставаться дома. Открытыми в стране останутся только продовольственные магазины, школы, суды и религиозные учреждения. Кошта предположил, что после 30 января карантин может быть продлён, поскольку его первые результаты в виде снижения кривой заболеваемости станут заметны лишь через две-три недели.

Несмотря на объявленный карантин, 24 января в Португалии пройдут президентские выборы, сообщает РИА Новости.

Автор: Людмила Черткова
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