Раймонд Паулс наносит удар экономике Латвии

Паулс не дает концертов в России! Латвия недополучает налогов с выступлений

С таким заголовком вышла статья в журнале Kas Jauns.

С чего вдруг такой интерес к персоне Паулса?

Поводом для журналистского расследования, как признается автор материала, стало любопытство: почему при откровенной "нелюбви" властей прибалтийского государства к России, артисты, например, Лайма Вайкуле, группа Brainstorm, Интарс Бусулис, регулярно ездят туда с гастролями, выступают и продолжают пользоваться любовью и уважением на родине?

"Оказывается, все просто: чем больше латвийские звезды зарабатывают в России — тем лучше для бюджета балтийской страны. Возвращаясь домой, они платят налог — 20-23%. Немного арифметики: певец за свой концерт в России получил €10 тысяч, то в кассу Латвии попадает €1800", — написано в статье Kas Jauns.

Причем тут Паулс?

Раймонд Паулс — один из немногих любимых россиянами латвийских артистов. И он, в отличие от других звезд, перестал давать концерты в России. А значит, и платить налоги в Латвии, помогать госбюджету.

"Можно только добавить, как СГД жалуется, что маэстро Раймонд Паулс больше не дает концертов в РФ", — иронично замечается в статье.

Вот уж действительно: все познается в сравнении.

Сегодня Латвии, как оказалось, не хватает налогов, которые Паулс платил за выступления в России, в ведь не так давно — в 2017 году — его были готовы подвергнуть остракизму за то, что он на сцене говорил и пел по-русски.

Напомним, что писала об этом "Правда.Ру"

Раймонд Паулс "оскорбил" латышей выступлением на русском языке

Жалоба на композитора Раймонда Паулса поступила в Центр государственного языка Латвии. Автор письма Эрик Далиба выразил негодование выступлением артиста на русском языке.

По-русски музыкант поздравил жителей города Лудза на празднике, посвященном дню рождения населенного пункта 12 августа. "Раймонд Паулс произнес торжественную речь в честь 840-летия Лудзы на русском языке. Мы так далеко зашли?" — написал Далиба в своем аккаунте в Twitter.

Как отмечают очевидцы, все же основная часть речи Паулса была произнесена на латышском языке. При этом треть населения города составляют русские.

Напомним, что ранее латвийские власти запретили проводить экзамены на русском языке. Нововведение вступит в силу в 2018 году. В министерстве образования и науки страны отметили снижение числа желающих сдавать экзамены на русском языке. Если в 2008–2009 учебном году такой возможностью воспользовались 40% школьников, то в 2015–2016 году — только 15%. Это позволило ведомству разработать изменения к порядку сдачи экзаменов.