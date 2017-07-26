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В Париже начался суд над россиянином Александром Винником

Новый раунд судебных слушаний по делу гражданина России Александра Винника, подозреваемого в краже личных данных и вымогательстве, начался в суде Парижа.

В Париже начался суд над россиянином Александром Винником

Адвокат Фредерик Белот заявил ТАСС, что его клиент полон решимости доказать свою невиновность.

"Александр полон решимости добиться того, чтобы раскрылась вся правда о его роли в этом деле. Его обвинение несправедливо, и он намерен доказать, что не имеет никакого отношения к вредоносному ПО Locky», - сказал адвокат.

По словам защитника Александра Винника, график слушаний, первоначально запланированный до 22 октября, должен быть объявлен на сегодняшнем слушании, также должны быть заслушаны позиции гражданских сторон.

 "Но несправедливое осуждение Винника не позволит гражданским сторонам получить правосудие за преступления, совершенные против них", - предупредил Фредерик Белот, утверждая, что его клиент не имел отношения к выкупу Locky, жертвами которого во Франции стали почти 200 общин, компаний и частных лиц с 2016.

Арестован по требованию США

39-летний Александр Винник был арестован по требованию Минюста США летом 2017 года, когда он был в отпуске на полуострове Халкидики, Греция, с женой и сыном.

В США его обвиняют «в отмывании киберпреступлений на сумму от $4 до $9 млрд. Ему грозит до 55 лет тюрьмы. 

 Арестованный в Греции по просьбе США в июле 2017 года российский гражданин был экстрадирован во Францию в январе.

Вот, что писала о задержании Винника "Правда.Ру" "по горячим следам"

В Греции задержан россиянин, отмывший через биткоины 4 миллиарда долларов

В греческих Салониках задержали 38-летнего гражданина России. Мужчина в течение шести лет руководил преступной группой, отмывавшей деньги, и был задержан по запросу из Соединенных Штатов.

Греческая полиция задержала россиянина, который разыскивался властями США по подозрению в причастности к незаконному отмыванию денег через криптовалюту. Имя задержанного на данный момент не разглашается, отмечается лишь, что ему 38 лет, а само задержание проводилось в городе Салоники.

По данным греческих силовиков, с 2011 года мужчина являлся руководителем преступной организации. В течение последних шести лет участникам группы удалось легализовать через биткоины порядка 4 миллиардов долларов. Самого задержанного местные стражи порядка называют "мозгом" всей группировки.

Задержание проводилось утром минувшего вторника в здании гостиницы, где проживал подозреваемый.

Напомним, сегодня стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США приравняла криптовалюты к акциям.

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