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Источник Правда.Ру

Сандерс рекомендовал России "держаться подальше" от выборов в США

Мир

Сенатор от штата Вермонт и кандидат в президенты США от Демократической партии Берни Сандерс заявил, что советует России "держаться подальше" от выборов в США. Об этом он рассказал в интервью газете The Washington Post, которая ранее писала о планах Москвы "повлиять" на американские выборы 2020 года.

"Западу нечем надавить на Россию"

"Честно говоря, мне всё равно, кого Путин хочет видеть президентом США. Моё послание Путину ясно: держитесь подальше от американских выборов, и как президент я об этом позабочусь", - заявил политик.

Напомним, ранее американские СМИ опубликовали целую стратегию, которую якобы Россия использовала для вмешательства в американские выборы.

Американские СМИ не унимаются и продолжают искать доказательства вмешательство России в выборы в США. На этот раз журналисты рассказали, кто именно готовил "коварную стратегию РФ". Стрелочником объявили Российский институт стратегических исследований.

Как передает Reuters, именно его сотрудники готовили документы, ставшие основой для действий России по вмешательству в выборы президента Штатов. И именно на основании этих бумаг американская разведка якобы и обвиняет нашу страну.

Правда, кроме общих фраз, как водится, СМИ не представило доказательств. Вот о каких документах идет речь. Первый распространялся прошлым летом "на высшем уровне", однако кому-то конкретно адресован не был, утверждает издание. Он содержал рекомендации по началу кампании в соцсетях и информационных агентствах — с целью "побудить избирателей США выбрать президента, который займет более мягкую позицию по отношению к России". А именно — российским СМИ якобы приказали говорить про Дональда Трампа только хорошее.

Второй документ сообщал о вероятной победе Хилари Клинтон и призывал сосредоточить усилия на распространении сообщений о нарушениях на выборах в США, чтобы нанести урон репутации политика.

Американское издание отмечает, что не нашло прямых указаний на совершение кибератак со стороны России. А ведь так хотелось… Однако оба документа, по мнению журналистов, являются доказательством начала российской стороной информационной кампании против США.

А кибератаки якобы были засекреченной специальной операцией российских властей. Более того, один из источников издания, экс-сотрудник американской разведки, заявил, что создать документы РИСИ попросил лично Владимир Путин.

В нашей стране рассуждения о вмешательстве России в американские выборы назвали позже "затянувшейся внутренней дискуссией" и отметили, что Москва к ней отношение иметь не хочет.

Как сообщала "Правда.Ру", недавно довольно интересное заявление сделал очередной американский политик, бывший вице-президент США Дик Чейни. Он сказал, что "вмешательство" России в выборы в США надо рассматривать как "акт войны". При этом отметил: "На данной стадии нет никаких доводов в пользу того, что избрание президента Трампа было нелегитимным, однако нет никаких сомнений в том, что мистер Путин и его правительство, его организация, предприняли серьезные усилия для того, чтобы вмешаться в наш фундаментальный демократический процесс". То есть доказательств нет, но очень хочется, чтобы были.

Появившиеся в американских СМИ слухи прокомментировал директор РИСИ Михаил Фрадков:

— Похоже, что авторы этой затеи не соизмерили в своем конспирологическом сознании существующие реалии с вожделенными фантазиями, чтобы в очередной раз привлечь внимание к уже уходящей из общественного восприятия темы "участия" России в предвыборной кампании в США. Попытка вовлечь РИСИ в качестве соучастника неудачна по своей сути. Можно было бы вообще не реагировать и зачесть событие в усилия по презентации РИСИ по ходу проводимой сейчас в Институте реорганизации. Но даже и реклама, построенная на дезинформации, это не то, что хотелось бы записывать в свой актив, — цитирует руководителя пресс-служба института.

Темы россия берни сандерс президентские выборы вмешательство в выборы демократическая партия
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