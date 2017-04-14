Офис Зеленского решил всерьез заняться развитием трансплантации органов

Очередное совещание кабмина Украины в офисе президента Зеленского, было посвящено проблемам здравоохранения в стране. Ключевая тема — трансплантация.

По словам Максима Степанова, министра здравоохранения, "более 5 тысяч украинцев ожидают трансплантации органов".

Глава ведомства также отметил, что ранее условий для развития этой отрасли медицины на Украине не было обеспечено, поэтому многие граждане вынуждены проводить операции за рубежом. Однако сейчас Минздрав создал отдельное подразделение именно для развития трансплантации на Украине.

Зеленский: Трансплантация органов -это выгодно

"Надо очень мощно взяться за развитие трансплантации в нашей стране. Во-первых, в Украине такие операции в пять-шесть раз дешевле, чем за рубежом, и тем самым будут доступны для украинцев. Это повышает шанс сохранить жизнь. Во-вторых, такая качественная услуга по более низкой цене может привлечь иностранцев", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Министр здравоохранения добавил, что в ведомстве уже расширяют перечень больниц, которые могут предоставлять услуги по трансплантации органов. Максим Степанов считает, что развитие трансплантации может стать частью медицинской реформы.

К слову, идея поставить торговлю органами на Украине на поток не нова. О таком источнике дохода говорилось и ранее.

Вот, что рассказывала об этом "Правда.Ру"

Последний актив "незалежной" — органы граждан

Недавно в Киеве была задержана банда, занимающаяся продажей органов для их последующей трансплантации зарубежным пациентам. Доноры из числа бедняков готовы были продавать свои почки добровольно, преступники просто вывозили их за рубеж для операций. Другое дело, что за чертой бедности ныне находится уже 70 процентов украинцев — так что дефицита желающих не было. А введение гипотетического "безвиза"еще больше упростит такой "бизнес на крови".

В принципе, можно было бы порадоваться расторопности Службы безопасности Украины, наконец, занявшейся ловлей настоящих преступников, а не мифических "российских шпионов" и собственных граждан, обвиняемых в антигосударственной деятельности, то бишь не одобряющих методы захвативших власть нацистов. Правда, задержанные СБУ члены преступной группы не занимались слишком уж откровенным криминалом, в духе "подвигов" "борцов за свободу Косова", "разбирающих на запчасти" пленных сербов целиком без надежды на выживание. По многим данным, нечто похожее происходило и в разгар гражданской войны на Донбассе, причем даже не только в отношении пленных ополченцев. Органы изымались и у тяжелораненых карателей - "незалежные" власти все равно не имели достаточно денег на военную медицину, чего ж добру пропадать?

Но ныне на юго-востоке Украины относительное затишье. А части тела для пересадки богатеньким жителям Европы по-прежнему нужны. Увы, официальные программы трансплантации на Западе могут помочь не всегда, ведь для успеха операции необходима максимальная иммунная совместимость донора и реципиента.

Вот и пришлось "черным трансплантологам" находить свой "товар" менее криминальными, чем описанные выше, способами. Собственно, на украинских досках частных объявлений последние три года и так немало объявлений типа "продам почку". Но ушлые дельцы решили действовать активнее — и сами выходили на потенциальных "поставщиков". Благо, база для такой деятельности растет в "незалежной" с каждым днем. Так, по данным Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко, бедными являются около 70 процентов граждан Украины. Причем критерием является доход на одного члена семьи ниже 2700 гривен (около пяти тысяч рублей).

При этом минимальная и самая распространенная пенсия в "великой европейской державе" еще вдвое меньше указанного минимума. А есть же еще пенсии социальные, по инвалидности, которые могут быть в разы ниже даже пенсионной "минималки" по возрасту.

С другой стороны, коммунальные тарифы побили все рекорды. Даже в относительно зажиточном Киеве этой зимой счета за ЖКХ оплачивали лишь две трети населения, в целом рост задолженности вырос более чем в два раза. Недавно национализированный государством "Приватбанк" в своем электронном банкинге уже дошел до того, что предлагает оформить рассрочку на коммунальные платежи до четырех лет в автоматическом режиме, без оформления каких-то дополнительных документов. Но таким кредитом на "коммуналку" пользуются немногие: ведь дешеветь она стараниями подсевшей на иглу кредитов МВФ и мудрых советов этого органа "незалежной" власти явно не собирается.

В итоге, по данным упоминавшегося выше Института социальных исследований, на лечении и медицинских препаратах сегодня экономит 51 процент украинцев, на питании — 65 процентов, на коммунальных платежах — 52 процента, на организации досуга — 50 процентов, на отдыхе — 57 процентов, на мобильной связи — почти 50 процентов, на транспортных расходах — 49 процентов.

Вот и пользуются предприимчивые торговцы органами бедственным положением сограждан, предлагая за почку от 8 до 15 тысяч долларов -гигантскую сумму для рядовых украинцев по нынешним временам "свободы и демократии", когда минимальная пенсия составляет 50 долларов, реальная зарплата большинства бюджетников — сотню. Не то, что времена преступной тирании Януковича и пресмыкательства перед "проклятыми москалями", — с долларом по восемь гривен (вместо нынешних 27) и средней зарплатой в 400 условных единиц (на уровне тогдашней в Румынии и даже повыше, чем в Болгарии).

Сами же посредники получали от конечных покупателей от 80 до 100 тысяч американских долларов. Вот только на пути их бизнеса стоял принятый еще во времена "преступных режимов" закон о запрете платной трансплантации. По нему правоохранительные органы время от времени даже открывали громкие уголовные дела против недобросовестных хирургов.

Формально закон действует и сейчас. Впрочем, министр-американка Ульяна Супрун, руководящая минздравом, еще при вступлении в должность заявила, что собирается максимально упростить процедуру пересадки органов на Украине. Правда, пока речь о разрешении официальной продажи не идет — всего лишь о безусловной "презумпции согласия" в отношении умерших граждан. Но что там появится в окончательной редакции — сказать сложно.

Американская волонтерка, рулящая "незалежной" медициной, уже зарекомендовала себя как неистовая лоббистка интересов Запада и тамошнего медицинского бизнеса. В частности, это проявилось в максимальном упрощении регистрации западных (и очень дорогих) лекарственных брендов с одновременным торможением реализации в разы более дешевых "дженериков" (аналогов от других производителей).

А совсем недавно госпожа Супрун открыто потребовала от президента Порошенко запретить импорт российских лекарств полностью! Дескать, нечего фармацевтику "агрессора" поддерживать, надо денежки "западным друзьям" отстегивать, пусть и по ценам порой вдесятеро дороже за один и тот же препарат. Так что если вышеупомянутые "друзья" неофициально намекнут, что Украине не помешало бы упростить процесс поставки органов своих граждан на западный рынок, — думается, нужные поправки будут приняты очень быстро.

Оно-то, конечно, в США и ЕС тоже продажа органов официально запрещена. Но то ж "белые люди" — им по статусу положено. Не то, что "великая европейская держава", в отношении которой недавно Всемирный банк заявил, что она "тратит на медицину четыре процента ВВП, а это очень много для стран со сходным уровнем доходов". Хотя сами европейцы с американцами тратят на свое лечение местами и по шесть-семь процентов ВВП.

В любом случае, одобряя действия украинских правоохранителей по исполнению пока еще действующих законов против "черной транплантологии", приходится признать, что сие напоминает "черпание воды решетом". Ведь основная причина, побуждающая простых украинцев продавать свои органы, — это постоянно прогрессирующее обнищание из-за выбранного Киевом три года назад гибельного курса и связанных с этим людоедских "либерально-рыночных реформ".

Тем более, что очень скоро услуги посредников с "украинской пропиской" для желающих расстаться за деньги с почкой или другой частью тела могут стать неактуальными, ведь ЕС обещает разрешить для граждан Украины безвизовый режим. То есть выезжать в полуподпольные медцентры в "благословенной Европе" или третьих странах можно будет без нынешнего оформления виз, а прочие формальности с удовольствием и за очень небольшие для них деньги решат и западные криминальные боссы. И пока это ужасающее положение вещей не изменится к лучшему, торговля органами украинцев будет процветать и дальше.