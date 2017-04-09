Минобороны: в Идлибе укрепрайоны террористов срослись с постами Турции

Подписывая в 2018 году в Сочи соглашение по Сирии, Турция обязалась вытеснить террористов от внешних границ зоны деэскалации на глубину 15-20 километров. А вместо это за полтора года мы практически полное сращивание укрепленных районов террористов с турецкими наблюдательным постами.

С таким заявлением выступил сегодня генерал- майор Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны России.

"За почти 18 месяцев действия сочинского соглашения официально признанные ООН террористическими группировки "Хайят Тахрир Аш-Шам",* "Исламской партии Туркестана"* и "Хорас ад-Дин"* вытеснили из Идлиба всех боевиков "умеренной оппозиции" на север, к турецкой границе. Произошло сращивание укрепленных районов террористов с развернутыми по соглашению турецкими наблюдательными постами. Теперь практически ежедневно проводятся атаки и массированные артиллерийские обстрелы соседних мирных населенных пунктов и российской авиабазы "Хмеймим", — заявил Конашенков.

О "странной" позиции Запада

Кроме того, представитель российского Минобороны высказал удивление позицией Запада, "не замечающего", как Турция в нарушение международного права перебросила в Идлиб свои подразделения.

А вместо того, чтобы призвать реального нарушителя международных договоренностей "к порядку", западные страны с начала февраля обвиняют Дамаск в якобы "военных преступлениях", "гуманитарной катастрофе" и "миллионных потоках беженцев" в Идлибе.

Конашенков добавил, что публичные угрозы уничтожить все подразделения правительственных войск Сирии и вернуть автотрассу М5 под контроль террористов в США и Европе называют якобы "законным правом Анкары на оборону".

*Террористические организации, запрещенные в России.

Впрочем, о том, что в Сирии Турция ведет свою собственную игру, и готова применять любые, даже не очень законные, способы, известно давно.

Вот, что ранее писала об этом "Правда.Ру"

Не пора ли рассеяться нашим последним иллюзиям по поводу Турции

В Турции выразили недовольство политикой России в Сирии. В частности, Анкара считает действия Москвы недостаточными. Об этом заявил глав турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу.

По его словам, Асад не должен оставаться президентом Сирии. И Россия "должна прекратить настаивать на обратном". При этом Чавушоглу отметил, что Турция по-прежнему привержена прекращению огня в Сирии.

Высказался на эту тему позже президент Турции Реджеп Эрдоган. "Мы надеемся, что это не ограничится только действиями США. Мы надеемся, что Россия также присоединится или, по крайней мере, перестанет защищать Асада", — отметил он.

Напомним, ранее в Турции заявили о поддержке удара по сирийской базе. "Мы положительно расцениваем удар США по Сирии. Мировое сообщество должно поддержать такую позицию по отношению к режиму Башара Асада, он должен быть наказан", — заявил вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш в эфире телеканала Fox.

Анкара назвала удар "крайне позитивным". В Анкаре это посчитали логичным шагом после "шести лет преступлений Асада".

Здесь показания Турции явно расходятся. Они выступают за прекращение огня и борьбу с терроризмом в Сирии, однако закрывают глаза на тот факт, что одобренный ими удар по базе в Сирии вызвал масштабное наступление боевиков ИГИЛ (запрещена в России).

В конце марта в США сделали неожиданное заявление, назвав своим главным союзником по борьбе с исламскими террористами… Турцию — страну, долго поддерживавшую "Исламское государство" политически и финансово, закупая у них сирийскую нефть с захваченных скважин и поставляя оружие и живую силу.

Это кажется странным, учитывая то, что Вашингтон оказывает поддержку сирийским курдам из партии "Демократический союз" и из отрядов народной самообороны в борьбе с боевиками ИГИЛ (организация запрещена в РФ). При этом, как ни странно, сами власти Турции считают эти организации террористическими.

В ближайшее время "Правда.Ру" представит вам экспертное мнение по поводу последних демаршей Турции в отношении России.