В Солсбери подняли тревогу из мужчины, которому стало плохо

Полиция Англии сообщила о происшествии на Касл-стрит, в центре Солсбери. Оно произошло с 30-летним мужчиной. Экстренные службы прибыли в ресторан Zizzi, известный тем, что в день отравления там обедал экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль с дочерью Юлией.

Как сообщает полиция, потерпевшего доставили в клинику, ему ничто не угрожает. Также приняты необходимые меры предосторожности, так как продолжается расследование ситуаций в Солсбери и Эймсбери. Однако полиция убеждена, что никакой опасности для местных нет. Кроме того, стражи порядка попросили людей не тревожиться. Вскоре после инцидента оцепление с улицы сняли.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", 4 марта без сознания в центре Солсбери нашли Скрипалей. Полиция после инцидента заявила, что их отравили веществом "Новичок", которое разработали в СССР. Следствие считает, что нервно-паралитическое вещество было на ручке дома пострадавших. 4 июля стало известно, что в Эймсбери найдены двое под воздействием вещества. 8 июля в больнице умерла Дон Стерджесс. Через два дня второй пострадавший Чарли Роули пришел в сознание.

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