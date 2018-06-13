Глава контрразведки США признал "дырявость" американских гаджетов

Уильям Эванин, глава контрразведки Соединенных Штатов Америки, сделал громкое заявление. По его мнению, американская электроника абсолютна беззащитна перед кибершпионажем. Также Эванин отметил, что не советует своим соотечественникам брать с собой гаджеты во время поездки в Россию.
Эванин заявил о риске, что любая информация, которая находится на телефоне, планшете или ноутбуке американца, может попасть в руки российского правительства. Уильям Эванин подчеркнул, что это особенно касается предпринимателей и чиновников из Соединенных Штатов.
Глава контрразведки США обратился к гражданам своей страны со следующей инициативой. Эванин предложил не брать в поездки в Россию никакие гаджеты, если возможно обойтись и без них. А если все-таки наличие какого-либо устройства жизненно важно, то Эванин предложил использовать новое устройство, которым до этого никогда не пользовались. И на всякий случай вытаскивать аккумулятор в те часы, когда гаджет не понадобится.
В апреле текущего года такие крупнейшие корпорации, как Microsoft и Facebook отказались совершать кибератаки на другие государства. Стоит отметить, что Google, Apple и Amazon не отказывали себе в этом. Они даже отправили своих представителей на работу в Министерство обороны Соединенных Штатов Америки.
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