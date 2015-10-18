На Украине уволили всех прокуроров, расследовавших дело MH17

Все прокуроры, которые вели дело о падении малазийского "Боинга" рейса MH17 в Донбассе, уволены в связи с реформой Генеральной прокуратуры Украине. Об этом сообщило голландское издание NRC Next со ссылкой на одного из уволенных.

«Диспетчер Петренко» — Момент Истины от 7.09.2015

В расследовании дела MH17 со стороны Украины участвовали всего шесть прокуроров. Двое из них входили в Совместную следственную группу. Эту информацию прокомментировал глава МИД Украины Вадим Пристайко. По его словам, в ведомстве происходит "нормальная ротация" и уйдут не все прокуроры, которые вели это дело.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что украинские авиадиспетчеры, которые вели малазийский "Боинг", бесследно пропали в 2015 году.

Голландские следователи так и не смогли найти свидетелей крушения на малазийского Boeing 777 в Донбассе. Бесследно исчезла диспетчер из Днепропетровска Анна Петренко, которая вела малазийский лайнер, следовавший рейсом МН-17 в день страшной катастрофы. Пропал и летчик Владислав Волошин, который, предположительно, произвел пуск ракеты в малазийский гражданский самолет.

Одиозный советник министра внутренних дел, депутат Верховной Рады Антон Геращенко, не раз уже оскандалившийся экстремистскими заявлениями, утверждает, что в распоряжении украинских правоохранителей никак не меньше двух свидетелей. Это "люди с Донбасса, зафиксировавшие инцидент с помощью фотоаппаратов". Впрочем, международной следственной группе их тоже не представили.

С запросами о возможности пообщаться с Волошиным и Петренко в МВД Украины обращались и российские правоохранительные органы и представители международной следственной группы. Но ответа никто так и не получил.

Следственному комитету России все же удалось найти одного свидетеля по делу о сбитом Boeing 777 - гражданина Украины Евгения Агапова, проходившего военную службу в должности механика авиационного вооружения 1-й эскадрильи тактической авиации ВВС Украины. Сейчас ему в России предоставлена государственная защита. Агапов рассказал, что сбил малазийский лайнер капитан ВВС Украины Волошин, за что моментально получил орден от Порошенко. А затем вместе с наградой словно растворился в воздухе.

Про диспетчера Анну Петренко известно, что ее срочно отправили в отпуск. И уже после этого ее никто больше не видел. Исчезла и ее страница в соцсетях.

Международная комиссия по расследованию трагедии13 октября этого года объявила свои выводы. Однако, показаний Петренко, как и Волошина, в отчете нет. Как и вопросов, куда и почему исчезли эти ключевые свидетели. Следы пропавшего диспетчера из Днепропетровска отыскали журналисты программы "Момент истины", однако найти женщину не смогли и они.

Анны Петренко и Владислава Волошина, скорее всего, нет в живых. Ведь даже со своими близкими они не выходят на связь. Да и "фотографы" тоже как в воду канули.

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