Индийские геологи обнаружили залежи золота, превышающие запасы страны

Индийские геологи обнаружили два крупных золотых месторождения. По предварительным подсчетам, количество золота в месторождениях в пять раз превышают золотой запас страны. Находка была сделана в округе Сонбхадра на востоке штата Уттар-Прадеш.

"Китай будет делать юань ведущей мировой валютой"

Стоимость найденного золота оценивают в 12 триллионов рупий.

На данный момент золотой запас Индии составляет всего 626 тонн. Согласно данным геологов, в двух месторождениях может находится более 3,5 тысяч тонн золота.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала, зачем Китай начал скупать золото.

В Пекине ждут наступления удобного момента для того, чтобы потеснить экономическое могущество Соединенных Штатов. После того, как доллар потеряет свои лидирующие позиции, КНР планирует вывести свою валюту на первое место в мире.

По мнению издания Duowei News, для обеспечения своего доминирования, Китай усиленно накапливает золото: по непроверенным данным, на сегодняшний день в активе КНР лежит около 30 000 тонн желтого металла. И это позволит Китаю в одночасье обрушить американский доллар.

Подобное предположение высказал, к примеру, экономический обозреватель Жин Зихоу. Для того, чтобы потеснить такую мощную экономику, как американская, понадобится очень большой объем золота, уверен эксперт.

Кроме того, китайские власти ждут включения своей валюты в перечень резервных валют МВФ, где уже находятся доллар, евро, фунт стерлингов и японская йена.

Пекин ведет усиленную подготовку к "свержению" доллара, увеличивая свои запасы золота. Между прочим, Россия также придерживается подобной тактики — с 2005 года страна удвоила свой запас драгоценного металла, выйдя на конец 2014 года на пятое место в мире по объемам запасов золота.

"Если Китай действительно обладает 30 тысячами тонн золота, тогда юань будет подкреплен мощным щитом. Но даже если это не так, никто не станет спорить, что Китай массово "собирает" золото и его влияние и положение на мировых финансовых рынках значительно выросло", — отмечает Duowei News.

Аналитики из Организации экономического сотрудничества и развития полагают, что уже к 2016 году китайская экономика выйдет на первое место в мире, в ее национальная валюта получит статус основной мировой резервной валюты.

Однако, как отмечает обозреватель Duowei News, информация о 30 тысячах тонн китайского золота пока не подтверждена официальными источниками, и ожидать столь молниеносных перемен в мировой экономике все же не стоит.

Вице-президент "Золотого монетного дома" Алексей Вязовский сообщил в интервью Правда. Ру, что, по его мнению, Китай наращивает запасы золота без далекоидущих планов, только потому, что золото -"вечная ценность". Впрочем, эксперт отметил и возможность появления так называемого "золотого юаня".

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