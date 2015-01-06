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Сейм Латвии: главная угроза демократии - георгиевские ленточки

Мир » Бывший СССР

Комиссия Сейма Латвии по правам человека и общественным делам на заседании 3 июня концептуально поддержала поправки, которыми предлагается запретить в стране ношение георгиевских ленточек на публичных и праздничных мероприятиях, пикетах и шествиях.

Правозащитница из Литвы: "Нам навязывают русофобию"

Об этом сегодня сообщает bb. lv.

"С учётом экспансии России на Украине и реализуемой ею в отношении бывших республик СССР идеологии, для Латвии есть основания усматривать достаточные угрозы демократическому укладу и демократии. Запретив георгиевские ленточки, мы ограничим проявления такой идеологии", — заявил на заседании комиссии ее председатель Артус Кайминьш (цитата bb. lv).

Надо признать, что ничего принципиально нового латвийские политики не придумали. 

А вот креатива в русофобском подходе к жизни у прибалтов, стоит признать, поубавилось. Раньше идеи были более "яркими".

Например, вот, как эта (о чем рассказывала в 20016 году"Правда.Ру"):

Литовские магазины метят российские товары наклейками с колорадским жуком

В литовских супермаркетах на российских товарах появилась особая маркировка — наклейки с изображением колорадского жука цветов георгиевской ленты. На стикерах также есть надпись, которая гласит, что этот продукт является частью "кремлевской пропаганды".

Ответственность за акцию взяла на себя недавно появившаяся организация "Современные партизаны". Своей главной целью они провозгласили борьбу с российским влиянием в Литве. Сначала активисты призывали местные телеканалы не закупать российские телепередачи, а сейчас перешли к наглядной агитации — призывают местных жителей не покупать продукты питания и бытовую химию из России, сообщает телерадиокомпания "Звезда".

Владельцы супермаркетов свою причастность к случившемуся отрицают и называют эту акцию "хулиганством". Действия активистов "Современных партизан" являются незаконными и подпадают под уголовную статью как порча имущества.

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