Украина угрожает Западу новым Чернобылем из-за отказа "помогать"

По мере того, как во властных кругах Украины начинает расти понимание того, что "западные партнеры" не хотят больше "всячески помогать" им и поддерживать "молодую демократию", все громче начинают звучать призывы к откровенному шантажу этих самых "партнеров".

Россия вспоминает кошмар Чернобыля

И ставку украинские пропагандисты делают на АЭС, имеющиеся на территории страны.

Например, не далее, как вчера, киевский журналист Кирилл Сазонов заявил, что если

"Запад откажется от противодействия "российской агрессии", на украинской АЭС может прозвучать новый взрыв".

По словам Сазонова, от большого "бума" Украину защищает позиция Трампа и ГТС, на фоне которой якобы падает значение "Северного потока-2" и "Турецкого потока".

"Если бы не Трамп, атомные электростанции Украины давно бы оказались под ударом. Одно случайное попадание снаряда в Запорожскую АЭС при хорошем ветре может создать "чернобыльскую зону" на территории от Урала до Великобритании", — предостерег киевлянин руководство Евросоюза "от опрометчивых шагов".

Напомним, что Украина в своем стремлении "уйти от России" уже была близка к новой атомной катастрофе:

Когда Киев решил перевести Запорожскую АЭС на американское ядерное топливо, и "забыл", что реакторы, возведенные ещё в СССР, могут работать только с российским топливом, а перевод на американские ресурсы мог вызвать сбой. Когда экстремисты совершили подрыв электроопор на границе с Крымом. По словам бывшего министра транспорта Евгения Червоненко, Украина находилась в тот момент на пороге второго Чернобыля:

"После отрезанного пути в Крым украинская энергосистема была перегружена, что могло вызвать аварию на Южноукраинской АЭС".

А еще в Незалежной, видимо, забыли, как в 2014 году едва-едва не грянуло повторение Чернобыля.

"Правда.Ру" тогда писала:

Киев может устроить чернобыльскую катастрофу, стреляя по могильникам

На третьем энергоблоке Запорожской АЭС, питающей "22% сетей Украины", произошла авария. Наблюдаются веерные отключения. Официальные лица всячески замалчивают какую-либо информацию. Прокомментировать данную ситуацию в интервью Pravda. Ru согласился писатель и журналист Владимир Губарев.

"Печально, конечно, что там произошло замыкание, Запорожская АЭС — это фундамент энергетики Украины. К счастью, авария произошла не на атомном блоке, потому что, как известно, Чернобыль — это авария четвертого энергоблока. Просто замкнуло электричество, такое бывает. К счастью, там реакторы надежные, довольно современные. Я был пару лет назад на Запорожской АЭС, это уникальная станция, она была гордостью Советского союза. На 90% Запорожская АЭС — это производство российских специалистов, они там работают до сих пор", — заявил писатель.

При этом Губарев с грустью отметил, что, к сожалению, наши специалисты выдавливаются оттуда:

"Надо помнить о том, что основной костяк атомной энергетики Украины составляли и составляют специалисты, которые получили образование в России. Там работают прекрасные люди, очень многих я знаю и в Запорожье. Я думаю, что они справятся с этой аварией".

При этом корреспондент Pravda.Ru поинтересовался у эксперта, значит ли это, что опасаться пока нечего.

"Нет, радиации там нет. Опасаться нужно в Донбассе, когда идет артиллерийский обстрел могильников, где захоронены радиоактивные отходы. Катастрофа может быть мощнее, чем в Чернобыле. Те, кто стреляет, они не понимают, что делают, безумцы какие-то. Это то же самое, что стрелять по Чернобыльской АЭС из пушек", — заключил Павел Губарев.

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