Жители Украины хотят вернуть смертную казнь

Украинские граждане хотят вынести вопрос о возвращении смертной казни на всенародный референдум.

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Об этом сообщил первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. По его словам, это было подтверждено в результате аналитических исследований.

"Вы сейчас удивитесь — это не земля, а возвращение смертной казни. Вот скажите, может сегодня в европейской стране референдум вернуть смертную казнь?", — обратился к коллегам парламентарий.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала, что бывшему президенту Египта грозит смертная казнь.

Генпрокуратура Египта потребовала смертной казни для экс-президента страны Мухаммеда Мурси и еще 35 лидеров "Братьев-мусульман".

Как передает ТАСС со ссылкой на агентство МЕНА, Мурси и остальных фигурантов обвиняют в сговоре с "иностранными организациями" с целью совершения террористических актов внутри страны и "разглашении другому государству военной тайны".

Напомним, что Мурси был отстранен от власти военными в ходе волнений летом 2013 года и арестован. Процесс над экс-президентом идет с 16 февраля, напоминает "Российская газета". Мурси и руководителей "братства" также инкриминируется финансирование терроризма, военная подготовка своих активистов для достижения задач, поставленных международной сетью "Братьев-мусульман", и ряд других действий, затронувших суверенитет Египта и его территориальную целостность.

Как заявил прокурор Эмад эль-Шарави, будучи президентом, Мурси и его сторонники передавали иностранным разведкам важные государственные документы.

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