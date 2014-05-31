Федор Конюхов займется экологическим мониторингом морей и океанов

Российский институт океанологии им. П. П.Ширшова предложил сотрудничество известному путешественнику-мореплавателю Федору Конюхову.

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Как рассказал сегодня сын неутомимого покорителя морей Оскар Конюхов, в рамках соглашения, подписанного его отцом с РАН, путешественник теперь будет "плавать не просто так", а займется мониторингом Мирового океана.

"Церемония подписания меморандума о сотрудничестве пройдет 23 марта 2020 года в Институте океанологии им. П. П. Ширшова РАН. Документ направлен на развитие трехстороннего сотрудничества между путешественником Федором Конюховым, экспедиционным штабом Федора Конюхова и Институтом океанологии им. П. П. Ширшова РАН в целях реализации совместных научных, просветительских и экспедиционных проектов", — говорит Конюхов-младший.

По его словам, в рамках соглашения Институт океанологии будет сопровождать Конюхова во время его перехода через Атлантический и Тихий океаны на катамаране NOVA, работающем от солнечной энергии.

К слову, для самого Конюхова пересекать океаны — не в новинку. Он уже делал это раньше. Причем, в полном одиночестве.

Вот что рассказывала об этом "Правда.Ру".

Российский путешественник Федор Конюхов завершил свое одиночное путешествие через Тихий океан

В субботу утром российский путешественник Федор Конюхов, который совершил экспедицию "На весельной лодке через Тихий океан", достиг побережья Австралии. Таким образом он впервые в мире сумел пересечь в одиночку на весельной лодке Тихий океан из Чили без захода в порты и посторонней помощи.

В честь этого дня президент России Владимир Путин направил приветствие Конюхову, которое было зачитано российским послом в Австралии Владимиром Морозовым, принимавшим участие во встрече путешественника в городе Мулулаба.

"За этим уникальным походом внимательно следили Ваши коллеги, ученые и эксперты, члены Русского географического общества, любители морского дела из многих стран. Благодаря мужеству и стойкости, неординарным человеческим и профессиональным качествам Вы выдержали непростые испытания, покорили водную стихию", — говорится в поздравительной телеграмме.

Конюхов стартовал на лодке "Тургояк" 22 декабря 2013 года из порта Конкон в Чили. Всего он преодолел свыше 17 тысяч километров.

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