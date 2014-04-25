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Источник Правда.Ру

Украинский волонтер рассказала, как ВСУ мародерствует на Донбассе

Мир » Бывший СССР » Украина

Военнослужащие 56-ой бригады ВСУ, которая по ротации уходила с Донбасса, "от души" помародерствовали в селе Пески, которое расположено на линии разграничения.

Об этом рассказала украинская журналистка Ольга Решетилова, которая находится на Донбассе в качестве волонтера.

В Facebook она опубликовала фотографию, "любовно собранных военными металлических реек, которые они повезли домой".

"Военные ВСУ брали все, что, по их мнению, может пригодиться дома: срезали крыши с гаражей, аккуратно вынимали окна, сбивали плитку и разбирали деревянные срубы. Все это повезут с собой. Хозяева", — пишет волонтер.

И, как отмечает журналистка, мародерство рядовых военных происходит с молчаливого согласия офицеров, которые "в курсе дела".

"Шестой год смотрю на это, и опускаются руки", — заключила Решетилова.

Разграбление Донбасса украинскими военными продолжается столько же, сколько и уничтожение народа, несогласного с новой политикой власти страны.

Еще в апреле 2014 года

Донецкая народная республика опубликовала обращение к славянской цивилизации

В редакцию Pravda. Ru пришло обращение Донецкой народной республики к русскому народу, "ко всей славянской цивилизации", которое мы сочли своим долгом опубликовать полностью.

"Друзья. Братья. Соратники и единомышленники! Захватившие на Украине власть неонацисты и их американские кураторы развязали войну против мирного Донбасса и его людей. В этой войне каждый день гибнут люди — от пуль снайперов-иностранных наемников, от обстрелов боевых вертолетов, от рук боевиков "Правого сектора", нападающих из засад, от танков и БТРов, поджигающих безоружные заставы, которые преграждают путь тяжелой технике в мирные города и села нашей родины — Донбасса.

В этой войне безжалостно истребляют инакомыслящих, похищают прямо на улицах, бросают в застенки СБУ, как это было в фашистском гестапо. Активистов сопротивления Донбасса пытают, избивают, унижают. Их родственников-матерей, отцов, сестер — забирают прямо из домов как заложников, чтобы сломить волю к сопротивлению, запугать, поставить на колени. В этой войне нам, Донбассу и его людям, нет и не будет пощады. Цель новых фашистов — это истребление непокорных и превращение остальных в бесправных рабов. Против Донбасса, Донецкой народной республики, Луганской народной республики идет карательная операция. Оккупанты — украинская армия, иностранные наемники, спецподразделения СБУ и МВД, частные армии олигархов, боевики-бандеровцы — действуют в сговоре со всеми местными и киевскими депутатами и политиками.

Донбасс истекает кровью, но не сдается. Маленький город Славянск стал нашей Брестской крепостью. Стойкость и личное мужество славянцев — беспримерны. Отвага луганчан, артемовцев, краматорчан, дончан, енакиевцев — это пример подвига для всего славянского мира.

Россия, Белоруссия, Сербия — услышьте голос Донбасса. Мы просим у вас помощи. Мы просим весь цивилизованный мир — откройте глаза! Откройте разум! Остановите кровопролитие! Мы, Донбасс, хотим референдума, где каждый сможет высказать свое мнение о том, как нам жить дальше. Мы просим ввести миротворческий контингент, чтобы сделать свой выбор без террора и насилия со стороны нацистов и наемников, без диктата США и Европы.

Донбасс надеется на вас — братьев-славян. Наша сила — в вере, правде и в единстве. Испокон века мы стояли плечом к плечу против общих врагов. Мы вместе сражались и побеждали. Победим и сейчас. Если будем едины, и вспомним, кто мы. С нами Бог и Отечество".

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Можно ли рассчитывать на то, что кровопролитие на Украине будет остановлено? Что для этого нужно сделать?

Темы всу донбасс волонтер мародерство ольга решетилова
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