Американские власти не исключают возможности удара по российским вооруженным силам в Сирии.
Об этом заявила на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. По ее словам, "это означает, что все варианты рассматриваются".
Сандерс добавила, что американская разведка представила сведения, которые не позволяют усомниться в "причастности Дамаска и Москвы" к инциденту в Восточной Гуте.
Тем не менее, Сандерс дала понять, что удар остается "одним из вариантов действий" и президент еще может от него отказаться. Консультации с партнерами и союзниками США по этому вопросу еще продолжаются, добавила пресс-секретарь.
Напомним, ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Гарри Трумэн" вышла из базы Норфолк в штате Вирджиния, корабли направляются в район Ближнего Востока.
В свою очередь, корабли Военно-морского флота России начали учения у берегов Сирии. Район учений, прилегающий к морским границам Сирии, будет закрыт 11-12, 17-19 и 25-26 апреля с 10.00 до 18.00 по московскому времени.
Стоит добавитьВторой американский эсминец может достигнуть Средиземного моря в течение нескольких дней. Он прибудет на восток Средиземного моря, откуда он сможет нанести удар по Сирии.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что сирийские медики из Думы заявили, что к ним не поступали пациенты с признаками химического отравления.
Как сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон, врач Ясер Абдель-Мажид рассказал, что "ни в минувшие выходные, ни ранее, с начала военных действий в Сирии, к ним не поступали пострадавшие с химическими отравлениями".
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