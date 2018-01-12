"Южмаш" потребовал от России миллионы долларов на ракету для украинского спутника

Руководство украинской компании "Южмаш" требует от России $8,245 млн для завершения строительства ракеты "Зенит-2SLБ", чтобы запустить спутник "Лыбидь".

Фото: http://www.yuzhmash.com

На сайте компании говорится, что "контракт был заключен еще в 2011 году. Заказано изготовление одной ракеты-носителя "Зенит-2SLБ". Заказчик - ФГУП "Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры". Для завершения этого контракта "Южмаш" ожидает получения $8,245 млн, это позволит завершить сборку изделия, а также отгрузить его на космодром Байконур для запуска".

"Правда.Ру" ранее писала о том, что президент Украины Петр Порошенко заявил, что вот уже два десятилетия, как Украина может считать себя космической державой. И дату эту надо отмечать 19 ноября.

Об этом лидер Украины написал в своем "фейсбуке". Аргументом является то, что в 1997 году Леонид Каденюк на борту американского космического корабля "Колумбия" осуществил полет в космос. На орбите украинский космонавт пробыл до 10 декабря.

"С тех пор Украина успешно подтверждает свои позиции космической державы", - подытоживает Порошенко.

Он отметил, что страна активно принимает участие в международных космических программах: ракеты-носители украинского производства выводят на околоземную орбиту космические аппараты и спутники из разных стран мира.