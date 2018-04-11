Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Все успехи - фикция: почему взбунтовался коллектив украинского КБ "Южное"

Мир

Коллектив украинского конструкторского бюро "Южное" требует отставки гендиректора КБ Александра Дегтярева.

Все успехи - фикция: почему взбунтовался коллектив украинского КБ "Южное". 385743.jpeg

В сети начал работу неофициальный сайт организации, на котором опубликована схема бизнес-интересов семьи Дегтярева, а также информация о неудачных запусках ракет и сведения о других управленческих провалах гендиректора.

Специалисты сообщили  о продаже ракетных технологий Индии, попытке продажи советских технологий полета на Луну Китаю, отказе Бразилии от совместного с Украиной строительства ракеты "Циклон-4".

"Деятельность Дегтярева на посту генерального директора и генерального конструктора "Южного" не дала украинскому космосу ничего. Все проекты Дегтярева заканчивались провалами и мультимиллионными убытками для бюджета. При Дегтяреве Украина утратила статус космической державы", - сообщается на сайте.

"Наша цель - отставка Дегтярева со всех занимаемых в КБ постов, привлечение его к ответственности за все совершенные против бюро и государства преступления», - говорится в сообщении. Текст обращения подписан "трудовым коллективом КБ "Южное" при поддержке молодых патриотов".

Стоит добавить, что Александр Дегтярев руководит предприятием с 2010 года. "Правда.Ру" ранее сообщили, что президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны в 2014 году запретил любое сотрудничество с Россией в военно-промышленном комплексе.

"Сегодня на заседании СНБО президент Украины категорически запретил сотрудничество с Россией в военной сфере. С этого дня мы практически прекратили любое сотрудничество в сфере военно-промышленного комплекса с Российской Федерацией", - заявил первый вице-премьер Украины Виталий Ярема.

Читайте больше:

"Известия": украинские специалисты продолжают сервисное обслуживание РС-20

Обсудить
Актуальная аналитика
США и Канада
Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях
Мнение
По статистике, 41% населения нашей страны хотел бы улучшить свои жилищные условия — Наталья Круглова﻿
Аналитика
Анализ движения Биткоина, Ethereum, Litecoin, Ripple и EOS
Читательский топ
Названы конкретные варианты ответа на санкции США
Израильский генерал раскрыл тайну удара по "аэродрому с русскими"
По Сирии нанесен мощный ракетный удар: реакция и последствия
Неплохо сработано: ЗРК "Панцирь" сбил 5 из 8 израильских ракет
Без вариантов: США готовятся к войне с Россией в Сирии
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Названы конкретные варианты ответа на санкции США

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Москва не считает введенные США новые санкции против РФ легитимными.

Названы конкретные варианты ответа на санкции США
Израильский генерал раскрыл тайну удара по "аэродрому с русскими"
Ближний Восток
Израильский генерал раскрыл тайну удара по "аэродрому с русскими"
Ближний Восток
По Сирии нанесен мощный ракетный удар: реакция и последствия
Ближний Восток
Неплохо сработано: ЗРК "Панцирь" сбил 5 из 8 израильских ракет
Ближний Восток
Израильский генерал раскрыл тайну удара по "аэродрому с русскими"

Израильские военные косвенно признали, что удар по сирийской базе "Тийфор" в провинции Хомс нанесен именно ими. 

Израильский генерал раскрыл тайну удара по "аэродрому с русскими"
Названы конкретные варианты ответа на санкции США
Мир
Названы конкретные варианты ответа на санкции США
Мир
Трамп разбушевался: от президента США досталось и Путину, и Обаме
Мир
Чем и как Россия уничтожит флот и ВВС США в Сирии
Мир
Россию обвинили в блокировке сигналов беспилотников США

Американцы заявили, что российские военные блокируют сигналы некоторых американских беспилотников в небе над Сирией.

Россию обвинили в блокировке сигналов беспилотников США
Неплохо сработано: ЗРК "Панцирь" сбил 5 из 8 израильских ракет
Ближний Восток
Неплохо сработано: ЗРК "Панцирь" сбил 5 из 8 израильских ракет
Мир
Эсминец США с "Томагавками" встал напротив базы РФ в Тартусе
Наука и техника
США ничего не смогут противопоставить "Сармату" как минимум 40 лет
Любовь Степушова Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях Любовь Степушова Руслан Веснянко Знаменитые украинцы: истинные и мнимые Руслан Веснянко Айдын Мехтиев Обложили: "англичанка" заходит с Арктики Айдын Мехтиев
Комментарии
Климкин посоветовал России подготовиться к ракетным ударам
Климкин посоветовал России подготовиться к ракетным ударам
Посол России предупредил США: "Дернетесь - будем сбивать и топить"
Как и почему Трамп объявил войну России и отменил ее
Знаменитые украинцы: истинные и мнимые
Трамп официально призвал Россию готовиться к ракетному удару
Все успехи - фикция: почему взбунтовался коллектив украинского КБ "Южное"
Чем и как Россия уничтожит флот и ВВС США в Сирии
Трамп официально призвал Россию готовиться к ракетному удару
Чем и как Россия уничтожит флот и ВВС США в Сирии
Чем и как Россия уничтожит флот и ВВС США в Сирии
Климкин посоветовал России подготовиться к ракетным ударам
Германский бизнес отказался уходить из России
Чем и как Россия уничтожит флот и ВВС США в Сирии
Названы способы избавления от привычки есть по ночам
Библейские пророчества о кровавом бое России с Китаем против США
Путин наградил орденом генерал-майора морской пехоты США
Путин наградил орденом генерал-майора морской пехоты США
Трамп официально призвал Россию готовиться к ракетному удару
Трампа лишили звания почетного казака Петербурга
Без вариантов: США готовятся к войне с Россией в Сирии
Оружие Все >
Глаз авианосца - Seahawk 6 Фото Глаз авианосца - Seahawk
Эсминцы для Тихого океана 5 Фото Эсминцы для Тихого океана
Китайские "охотники за головами" 6 Фото Китайские "охотники за головами"
Почему Су-35 укротит "Тайфун" 6 Фото Почему Су-35 укротит "Тайфун"
Отрыжка вьетнамской войны 6 Фото Отрыжка вьетнамской войны
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Промокоды Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался