Все успехи - фикция: почему взбунтовался коллектив украинского КБ "Южное"

Коллектив украинского конструкторского бюро "Южное" требует отставки гендиректора КБ Александра Дегтярева.

В сети начал работу неофициальный сайт организации, на котором опубликована схема бизнес-интересов семьи Дегтярева, а также информация о неудачных запусках ракет и сведения о других управленческих провалах гендиректора.

Специалисты сообщили о продаже ракетных технологий Индии, попытке продажи советских технологий полета на Луну Китаю, отказе Бразилии от совместного с Украиной строительства ракеты "Циклон-4".

"Деятельность Дегтярева на посту генерального директора и генерального конструктора "Южного" не дала украинскому космосу ничего. Все проекты Дегтярева заканчивались провалами и мультимиллионными убытками для бюджета. При Дегтяреве Украина утратила статус космической державы", - сообщается на сайте.

"Наша цель - отставка Дегтярева со всех занимаемых в КБ постов, привлечение его к ответственности за все совершенные против бюро и государства преступления», - говорится в сообщении. Текст обращения подписан "трудовым коллективом КБ "Южное" при поддержке молодых патриотов".

Стоит добавить, что Александр Дегтярев руководит предприятием с 2010 года. "Правда.Ру" ранее сообщили, что президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны в 2014 году запретил любое сотрудничество с Россией в военно-промышленном комплексе.

"Сегодня на заседании СНБО президент Украины категорически запретил сотрудничество с Россией в военной сфере. С этого дня мы практически прекратили любое сотрудничество в сфере военно-промышленного комплекса с Российской Федерацией", - заявил первый вице-премьер Украины Виталий Ярема.

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