Вовсе не Сирия: в США назвали главное поле битвы с Россией

Западная пресса рассуждает на тему, какой регион станет последним полем битвы в "политической войне".

Как пишут аналитики The New York Times, после "единой реакции" Запада на отравление в Великобритании Сергея Скрипаля, Россия будет искать способы возмездия.

В этом отношении Балканы могут сыграть свою роль, так как Россия наращивает влияние и усиливает межэтническую напряженность в странах, которые надеются вступить в Евросоюз.

Старший научный сотрудник Института международных отношений в Праге Марк Галеотти пояснил, что "Россия ищет способы возмездия, которые являются асимметричными и при этом обеспечивают Москву новыми возможностями".

Экс-директор Совета национальной безопасности при президенте Бараке Обаме Чарльз Купчан добавил, что "ситуация напоминает Украину, когда Россия сначала согласилась, чтобы Киев двигался к присоединению к ЕС, затем передумала, в результате чего и возникла революция".

Уязвимыми остаются и другие регионы, так, например, президент Республики Сербской Милорад Додик продолжает настаивать на референдуме за независимость. Нестабильна ситуация и в Македонии, не говоря уже о конфликте между Косово и Сербией, подытожило NYT.

Сан-Стефанский мир: освобождение для Болгарии, а для России - претензии соседей по Европе и обиды балканских стран. Зачем нужно было России отдавать 1 млрд 200 млн рублей и класть жизни 200 тысяч солдат на спасение Болгарии, а взамен получить три крошечных области и разгул русофобии?

Россия умеет воевать, но умеет ли она выбирать, за что воевать? Так ли мудры были русские военачальники?

В студии Правды.Ру об уроках русско-турецких войн говорит кандидат исторических наук, доцент МГУ Олег Айрапетов.

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Ведущий: Инна Новикова, главный редактор Pravda.ru