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Источник Правда.Ру

Библейские пророчества о кровавом бою России с Китаем против США

Мир

Западная пресса постоянно заостряет внимание на сближении России и Китая и подсчитывает признаки того, что прочность партнерства Москвы и Пекина достигла нового пика.

Библейские пророчества о кровавом бою России с Китаем против США. 385687.jpeg

Как пишет издание The Trumpet,  3 апреля министр обороны Китая генерал-полковник Вэй Фэнхэ  прибыл в Россию на Московской конференции по международной безопасности. 

При этом китайский посланник сообщил, что "прибыл в Россию в качестве нового министра обороны Китая, чтобы продемонстрировать миру высокий уровень развития наших двусторонних отношений и твердую решимость наших вооруженных сил укреплять сотрудничество", и "продемонстрировать американцам тесные связи между вооруженными силами Китая и России, особенно в сложившейся ситуации. Мы приехали, чтобы поддержать вас".

Таким образом, отмечает издание, российско-китайская военная ось готова бросить вызов существующему мировому порядку.  

Автор материала также отмечает, что Москва на днях доставила в Китай первую партию ЗРС С-400 "Триумф". В ближайшее время Россия и Китай планируют объединить свои системы спутникового слежения в один глобальный навигационный гигант.  

Издание напоминает, что Герберт Армстронг впервые предсказал возникновение российско-китайской оси еще в 1934 году в выпуске журнала Plain Truth («Простая истина») за июнь-июль. "Появятся две огромные военные силы - одна из них будет возрожденной Римской империей... а другая - это Россия со своими союзниками... возможно, Китаем или Японией", считал прогнозист. 

Что характерно, при этом он опирался на цитаты из Библии, которые стали основным источником прогнозов, используя библейское слово "Армагеддон" из книги Откровение (Откр.: 16:16). Но в той же главе приводятся и другие предсказания (Откр.: 16:12):  "готов был путь царям от восхода солнечного", то есть "восточным царям"!"

Весьма показателен и фрагмент из книги Иезекииль, написанной примерно 2,5 тысячи лет назад. "Сын человеческий! Обрати лицо твое к Гогу в земле Магог, князю Мешеха и Фувала, и изреки на него пророчество" (Иезек. 38:2).

По трактовке самого Армстронга, "Магог" - это обширные регионы северной Евразии, простирающиеся от Балтики до Тихого океана [современная Россия и Китай]. "Мешех" - это Москва, а "Фувал" - Тобольск. На полях Библии написано "князь Роша", то есть, Россия".

Фактически, из главы 38 книги Иезекииль следует, что в последние времена Россия станет ведущей страной азиатского блока, а Китай будет занимать позиции второго по порядку лидера, подытоживает издание.

"Правда.Ру" ранее информировала о том, что начальник Генштаба ВС России генерал Валерий Герасимов описал, как будет выглядеть война будущего. Главными особенностями вооруженных конфликтов в будущем станет использование робототехнических комплексов, информационной сферы и космических средств.

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