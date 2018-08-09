Чем Россия ответит на убийственные санкции "за Скрипалей"?

Соединенные Штаты Америки ввели в отношении Российской Федерации новый ряд санкций. Так, Вашингтон все еще подозревает в отравлении Скрипалей Москву, но правительство РФ обвинения отрицает и настаивает на полномасштабном расследовании нашумевшего инцидента в Великобритании. Правительство США же заявляет, что обладает достаточным объемом информации, что позволяет сделать вывод о том, что в ситуации виновата российская сторона. Предоставить доказательства на суд общественности Штаты, однако, отчего-то не торопятся.

Фото: Fotodom. ru

Новые санкции Соединенных Штатов Америки российские власти назвали "драконовскими". Ограничения представляют собой полный запрет на экспорт электронных устройств на территорию России. Те, кто постарше, прекрасно помнят, к чему это все может привести.

На вопросы "Правды.Ру" по поводу новых санкций США ответил эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

— Как вы считаете, означает ли полный запрет на экспорт электронных устройств возвращение к технической изоляции времен СССР? Или мы будем все это покупать у других стран, например, Китая?

— Безусловно, если нам закроют одну дверку, то мы будем стучать в другую. Китай, Япония, Северная Корея — все они Соединенным Штатам далеко не союзники, вариантов у нас много. Отмечу, что Запад, кстати, в сфере высоких технологий и электроники значительно уступает странам Азии. Что есть в США? Ну, например, Apple. А в Азии? Sony, LG, тот же Huawei. И это даже не копая глубоко.

Я понимаю, к чему вы клоните, но во времена холодной войны с США Советскому Союзу было просто-напросто негде брать товар. Европа не могла предоставить того, что нам было нужно, а отношения с Китаем в те времена были более чем натянутые. Сейчас этого враждебного Китая нет и поэтому ситуация совершенно иная. И мир сегодня совершенно иной.

Вообще, если углубляться в эту тему, то стоит отметить, что товарооборот России с Америкой не такой уж и большой. По масштабам он схож с нашим товарооборотом с Украиной. Для двух столь крупных держав это вообще, конечно, мизер. Дипломатические взаимоотношения США с Китаем, например, не лучше, чем с Россией, но между двумя этими странами, между прочим, объем товарооборота несоизмеримо выше.

Оттого новые санкции и такие жесткие — честно говоря, в плане торговли с Российской Федерацией Соединенным Штатам Америки терять нечего.

— Как вообще столь жесткие санкции могут быть введены без доказательств, что Скрипалей отравила именно Россия?

— Санкции — инструмент сдерживания России. Тут американскому правительству и не нужны никакие доказательства. Вашингтон рассматривает Россию как главного своего противника. Зачем им что-то доказывать? Перед кем США отчитываться, перед Европой? Смешно.

Мы с вами являемся свидетелями демонизации образа России. Как в свое время Буш-младший выступал против Сирии, Ирана и Северной Кореи, сегодня американское правительство искусственно создает другую "ось зла". В нее входят Россия, Китай и все те же КНДР, Сирия да Иран. США заявляют, что Россия якобы налево и направо травит своих политических оппонентов, Сирия использует химическое оружие в борьбе с оппозицией, Иран планирует уничтожить Израиль, а Северная Корея и вовсе весь мир. Китай же, по мнению Штатов, крадет рабочие места и угрожает их экономике.

— России выдвинули ультиматум: если она не предоставит Вашингтону убедительных гарантий неприменения химического и биологического оружия, то последуют новые санкции. Среди них снижение уровня дипломатических отношений, жесткое ограничение экспорта и импорта, а также приостановка полетов в США компании "Аэрофлот". Чем Россия ответит на убийственные санкции "за Скрипалей"?

— Да, чуть ли не предвоенная обстановка. По крайней мере, по ощущениям именно так. Сегодня, пожалуй, ситуация еще хуже, чем во времена холодной войны.

Россия может ответить, как ей угодно. Не только экономическими мерами, но и политическими. Например, можно больше сотрудничать со странами, против которых выступают США, — с Китаем, тем же Ираном.

А вообще, не думаю, что США сбавят обороты. Это у них тренд сегодня такой — экономическое давление. Раньше кичились своей армией, угрожали, а теперь выбрали несколько иную политику — давить на оппонентов с помощью экономических рычагов.

Читайте также:

Россия может ввести болезненные санкции против…

Новые антироссийские санкции США ударят по мировой…

Новые санкции США против России: почему их не стоит…