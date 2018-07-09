По воле стихии: саммит ЕС-Япония перенесен в Токио

Наводнение в Японии внесло коррективы в мировую политическую повестку. Так, саммит Евросоюз-Япония перенесен в Токио, где он пройдет 17 июля. Об этом сообщил пресс-секретарь Еврокомиссии Маргаритис Схинас. Как известно, саммит должен был состояться в Брюсселе в нынешнюю среду.
Напомним, что ливневые дожди в Японии стали причиной большого числа жертв паводка и оползней. Погибло более ста человек, пятьдесят числятся пропавшими без вести. В конце прошлой недели пострадали от стихии центральная и юго-западная части Японии.
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в беседе с премьер-министром Японии Синдзо Абэ выразил свои соболезнования в связи со случившимся.
По информации пресс-службы Совета ЕС, Абэ планирует встретиться с главой Евросовета Дональдом Туском и Жан-Клодом Юнкером. Также запланирована церемония подписания соглашений об экономическом и стратегическом партнерстве. По информации РИА "Новости", ожидается, что лидеры ЕС и Японии подтвердят свою приверженность международному порядку и свободной торговле.
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Дело в том, что в следующий вторник, 10 июля, он должен был обнародовать план помощи 8,7 миллионам французов, которые живут за чертой бедности. Однако на днях Франция обыграла Аргентину на Чемпионате мира по футболу, и планы президента поменялись.
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