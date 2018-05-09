Порошенко увидел в "Бессмертном полке" лукавую московскую политику

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что акция "Бессмертный полк" может являться частью гибридной войны.

Глава Украины утверждает, что "Бессмертный полк" Россия рассматривает как будто настоящее подразделение современных вооруженных сил России. Его миссия - участие в гибридной войне".

По его словам, такую войну Москва ведет разными методами, и не только против Украины, но и "против ЕС, против США и других стран".

Об этом Порошенко сообщил в ходе акции "Первая минута мира" в рамках Дня памяти и примирения. Он также отметил, что понимает желание украинцев почтить память их дедов и прадедов, которые завоевали победу во Второй мировой войне.

"Но должен еще раз предостеречь наших соотечественников, которые не до конца разобрался во всех нюансах лукавой московской политики... Они думаю не о вас и о вашей гордости, вашей глубокой и благодарной сыновней любви к вашим героическим предкам", - добавил президент.

Президент Украины в интервью американскому телеканалу CBS заявил, что до половины сил ополчения (из 60 тысяч человек) в ЛДНР составляют граждане России. По мнению Порошенко, участвуя в конфликте, Москва хочет "вновь завоевать Украину", и в этой ситуации Киев нуждается в миротворцах и увеличении поддержки со стороны США и других "партнеров по НАТО". "Нам нужно больше оружия - не только из США, но из всех стран НАТО", - сказал украинский лидер, назвав ВСУ "моей армией".

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