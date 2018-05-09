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Порошенко увидел в "Бессмертном полке" лукавую московскую политику

Мир

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что акция "Бессмертный полк" может являться частью гибридной войны.

Порошенко увидел в "Бессмертном полке" лукавую московскую политику. 386742.jpeg

Глава Украины утверждает, что "Бессмертный полк" Россия рассматривает как будто настоящее подразделение современных вооруженных сил России. Его миссия - участие в гибридной войне".

По его словам, такую войну Москва ведет разными методами, и не только против Украины, но и "против ЕС, против США и других стран".

Об этом Порошенко сообщил в ходе акции "Первая минута мира" в рамках Дня памяти и примирения. Он также отметил, что понимает желание украинцев почтить память их дедов и прадедов, которые завоевали победу во Второй мировой войне.

"Но должен еще раз предостеречь наших соотечественников, которые не до конца разобрался во всех нюансах лукавой московской политики... Они думаю не о вас и о вашей гордости, вашей глубокой и благодарной сыновней любви к вашим героическим предкам", - добавил президент.

Президент Украины в интервью американскому телеканалу CBS заявил, что до половины сил ополчения (из 60 тысяч человек) в ЛДНР составляют граждане России. По мнению Порошенко, участвуя в конфликте, Москва хочет "вновь завоевать Украину", и в этой ситуации Киев нуждается в миротворцах и увеличении поддержки со стороны США и других "партнеров по НАТО". "Нам нужно больше оружия - не только из США, но из всех стран НАТО", - сказал украинский лидер, назвав ВСУ "моей армией". 

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Темы украина порошенко бессмертный полк
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