Американская сторона давно сформировала свои претензии к Китаю, среди которых требование по собственной воле превратиться в страну третьего мира.
По данным СМИ, между странами так или иначе происходит диалог, который скрыт от широкой общественности. Но недавно один из американских делегатов все-таки рассказал о пяти пунктах ультиматума Трампа, который, собственно, и был предъявлен китайской стороне.
Вашингтон требует от Пекина, чтобы Китай вновь согласился стать слабым и технологически отсталым, и тогда за хорошее поведение ему позволят что-то зарабатывать на американских рынках.
Таким образом, Китай должен:
1. Снизить свои тарифы до уровня соответствующих американских тарифов.
2. Снять ограничения на американские инвестиции в определенные сектора китайской экономики.
3. Прекратить кибератаки на США.
4. Усилить защиту американской интеллектуальной собственности.
5. Ликвидировать государственные субсидии для предприятий в сфере высоких технологий.
"Правда.Ру" ранее сообщала, что власти Китая заявили, что последние заявления и действия президента США Дональда Трампа по торговле с Китаем смехотворны и эксцентричны.
Как пишет государственное издание Global Times, это демонстрация надменного отношения к Пекину, с чем КНР определенно не станет мириться.
Китайская сторона отметила: американские власти "по-прежнему считают, что Китай и сегодня нуждается в уроках США и что они могут прибегать к любым односторонним мерам в отношении КНР, а Пекин будет внимательно и почтительно слушать и в страхе и трепете исправляться. Любое сопротивление со стороны Китая для США в принципе неприемлемо, так как это нанесет оскорбление достоинству Вашингтона".
При этом в статье военного аналитика Минни Чан, опубликованной в South China Morning Post, констатируется, что угроза введения санкций со стороны Вашингтона вынудила Пекин демонстрировать мощь военного флота в Южно-Китайском море.
Отметим, 5 апреля Китай начал беспрецедентные по своим масштабам военно-морские учения. Это стало ответом на готовящиеся в регионе учения трех авианосных групп флота США.
Ранее сообщалось, что президент Трамп собирается ввести пошлины на ряд товаров из Китая в размере 60 млрд долларов на ряд наименований китайской продукции, для производства которой, по мнению Вашингтона, Пекин "похитил у американских компаний информацию, составляющую коммерческую тайну".
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