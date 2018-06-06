Как перед войной: армии России, НАТО и Украины сойдутся рядом с ДНР

Военные России начали лето серьезными учениями на юго-западном и западном стратегических направлениях.

Сегодня на Кубани и в Крыму проходят летно-тактические учения (ЛТУ), в которых участвуют подразделения ПВО и около 100 вертолетов и самолетов Южного военного округа (ЮВО).

В районе Пскова области поднят по тревоге десантно-штурмовой полк 76-й дивизии Воздушно-десантных войск (ВДВ). Все учения напрямую связаны с военными угрозами, которые возникли в эти дни у границ РФ.

Разумеется, речь идет об учениях НАТО в странах Балтии Saber Strike ("Удар сабли"). Как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Россия принимает "все необходимые меры безопасности своих границ по линии соответствующих ведомств".

Все задачи учений будут отрабатываться "с учетом обстановки, складывающейся в прибалтийских странах в связи с маневрами Saber Strike-2018", - добавил военный эксперт генерал-лейтенант Юрий Неткачев.

При этом обстановку, складывающуюся в Донбассе, учитывают в своих тренировках и летчики в ЮВО. Как сообщает Минобороны, ЛТУ в округе "пройдет на общевойсковых, морских и авиационных полигонах, дислоцированных в Ростовской области, Краснодарском крае и Республике Крым".

Напомним, Киев до 1 сентября закрыл три участка Азовского моря. По этому поводу эксперты отметили, что "границы в Азовском море не определены. А его северное побережье - зона вооруженного конфликта. И, конечно, Украина там не имеет права закрывать морскую зону, чтобы проводить в ней в долгосрочной перспективе какие-то военные учения. Это напоминает не учения, а подготовку к реальным боевым действиям" и подчеркнули, что такое решение связано с возможными планами Киева начать в Донбассе и Крыму крупную военную операцию.

По этому поводу глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что готов открыть огонь, если возникнет опасность, пообещал Так он отреагировал на учения, которые планирует провести Киев в акватории Азовского моря.

Тем не менее, всем прекрасно известно, что ВМС Украины практически нет достаточного количества боевых единиц, чтобы противостоять ВМФ России. Таким образом, можно сделать вывод о том, что масштабные действия авиации, флота и войск ЮВО связаны с отражением возможной атаки более весомого противника.

Сами украинские военные прекрасно понимают собственный уровень. Как пояснил экс-командир 5-ой роты батальона "Днепр-1" Владимир Шилов, "это не 2014 год, но в то же время ничего такого в армии не поменялось. В армии остался советский дурдом, потому что повозвращались старые офицеры".

По его словам, "добровольческое движение угробили, хотя на основании добровольческого движения, я думаю, можно было сделать все намного лучше, чем сейчас происходит".

Шилов подчеркнул, что "если бы у людей была возможность расторгнуть контракт, то 50% моментально бы расторгло и ушло на гражданку. Все действительно плохо. Не дай бог Россия дернется все будет очень хреново".

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