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Источник Правда.Ру

Китай запретил продажу "вражеской" Библии

Мир

Китайское правительство запретило продажу Библии в онлайн-магазинах по причине ухудшившихся отношений с Ватиканом, который "исторически противостоял коммунизму". 

Китай запретил продажу "вражеской" Библии. 385508.jpeg
Фото: википедия

Как пишет The New York Times, крупнейшие ритейлеры уже прекратили продажи, но книга всё ещё доступна в церковных магазинах. Кроме того, комментарии к Библии или её анализ доступны на Taobao и Amazon.

По данным издания South China Morning Post, христианский книжный магазин в WeChat был удалён в ночь на 5 апреля.

При этом книги других религий доступны на JD, Taobao и Amazon. Коран также был доступен онлайн. Стоит добавить, что с 2014 по 2016 год в одной из китайских провинций сняли более 1500 крестов в церквей. 

"Правда.Ру" ранее сообщала, что миссионеры-иезуиты в свое время активно проповедовали учение Христа в Восточной Азии. Им удалось достигнуть больших успехов даже в таком подозрительном к чужим идеологиям государстве, как Китай. Некоторые императоры Поднебесной покровительствовали христианству. Но роковая ошибка Римского Папы помешала превратить Китай в христианскую монархию.

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Христианство в Китае: роковая ошибка Папы

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