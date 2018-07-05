СМИ: море мистически вернуло унесенную женщину спустя 1.5 года

История спасения жительницы острова Ява в Индонезии Найнин Сунарси кажется просто невероятной. 1,5 года назад женщину унесло огромной волной далеко в море. А недавно ее обнаружили на том же пляже, где она и пропала. Об этом сообщает местное отделение канала CNN.

Каждый, кто узнает об этой истории, невольно начинает задумываться о существовании сверхъествественных сил. Удивительно не только то, как пострадавшая смогла выжить в море, но и то, благодаря чему ее удалось обнаружить.

Семья не верила в гибель своей родственницы, несмотря на то, что спасательная операция не увенчалась успехом и девушку признали погибшей. И не зря.

Посетить тот самый пляж, где пропала Найнин, решил ее дядя. По его словам, до этого он увидел необычный сон, где девушка попросила его прийти на берег. Мужчина решил довериться своим ощущениям и уже ночью отправился на пляж, но там никого не было.

Однако так просто дядя Найнин решил не сдаваться. Чтобы убедиться в собственном чутье, он снова отправился на берег, но уже с утра. И о, чудо! Пропавшая в море жительница острова Ява лежала на песке.

Кроме того, на девушке была та же одежда, что и 1,5 года назад. Как отмечают родственники, она совсем не истрепалась за это время.

Пока не ясно, как женщине удалось выжить и где она была все это время. Полиция ответы на вопросы не дает, однако представители органов отметили, что сталкиваются с подобным случаем впервые.

Конспирологи уже сочинили версии о том, что Найнин похитили инопланетяне. Или, предполагают мистики, она попала во временную петлю. Сама девушка пока не в состоянии что-либо комментировать. Ее нашли очень слабой и без сознания.