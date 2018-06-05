Экс-президент США признался в ярости против России

Бывший глава Белого дома Билл Клинтон рассказал, что испытал ярость, узнав о "вмешательстве" Москвы в выборы президенты в 2016 году. Об этом американец поделился с изданием Le Parisien.

Общественный деятель пояснил, что эта эмоция для него не свойственна, зачастую он поддается беспокойству. Однако поведение России изменило привычную ситуацию. Также Клинтон отметил, что РФ вела себя подобным образом не только с Соединенными Штатами, но и с Францией, ФРГ и Нидерландами.

США более года пытается найти свидетельства того, что Москва повлияла на выбор американских граждан в 2016 году. Курирует расследование Роберт Мюллер. Он обвинил 19 человек и три российских фирмы во вмешательстве, утверждая, что подозреваемые организовывали протестные акции в США, платили за участие в них.

Стоит отметить, что Москва много раз опровергала эти домыслы.

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