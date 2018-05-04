Власти Китая заявили, что социализм доказал свою жизнеспособность и эффективность в преодолении многочисленных вызовов, с которыми приходилось сталкиваться китайскому народу.
Как пояснил председатель КНР Си Цзиньпин по случаю 200-й годовщины со дня рождения Карла Маркса, "только социализм способен спасти Китай".
По его словам, с момента основания КНР "китайский народ сделал великий скачок, перестав выступать в образе слабой нации в Восточной Азии".
Напомним, в январе на втором пленуме ЦК КПК 19-го созыва идеи Си Цзиньпина о государственном развитии Китая в новую эру были признаны "новейшим достижением китаизации марксистской теории".
"Правда.Ру" ранее сообщала, что Китай решил научить основам коммунизма и социализма членов Коммунистической партии. Соответствующая программа, которая продлится один год, была запущена в стране.
Сообщается, что приоритетной задачей является изучение устава партии и указаний генерального секретаря и председателя КНР Си Цзиньпина.
"Члены партии должны мыслить и действовать в полном согласии с политикой и руководящей линией ЦК КПК. Они должны упорно работать, чтобы служить народу и внести свою лепту в общественный прогресс и экономическое развитие", - цитирует ТАСС опубликованный партией план.
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