Названое единственное средство спасения Китая. Россия от него отказалась

Власти Китая заявили, что социализм доказал свою жизнеспособность и эффективность в преодолении многочисленных вызовов, с которыми приходилось сталкиваться китайскому народу.

Как пояснил председатель КНР Си Цзиньпин по случаю 200-й годовщины со дня рождения Карла Маркса, "только социализм способен спасти Китай".

По его словам, с момента основания КНР "китайский народ сделал великий скачок, перестав выступать в образе слабой нации в Восточной Азии".

Напомним, в январе на втором пленуме ЦК КПК 19-го созыва идеи Си Цзиньпина о государственном развитии Китая в новую эру были признаны "новейшим достижением китаизации марксистской теории".

"Правда.Ру" ранее сообщала, что Китай решил научить основам коммунизма и социализма членов Коммунистической партии. Соответствующая программа, которая продлится один год, была запущена в стране.

Сообщается, что приоритетной задачей является изучение устава партии и указаний генерального секретаря и председателя КНР Си Цзиньпина.

"Члены партии должны мыслить и действовать в полном согласии с политикой и руководящей линией ЦК КПК. Они должны упорно работать, чтобы служить народу и внести свою лепту в общественный прогресс и экономическое развитие", - цитирует ТАСС опубликованный партией план.

Читайте больше:

Китайцев начнут учить основам коммунизма и социализма