В "деле Скрипаля" появился новый таинственный русский

Великобритания выдвинула новую версию развития событий в деле отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

По данным британских СМИ, за день до покушения на Скрипалей в Великобританию прибыл загадочный россиянин, который покинул страну через несколько часов. Причем в Лондон он летел тем же рейсом, что и дочь шпиона.

Как пишет Daily Mail со ссылкой на источники, британские спецслужбы взяли в разработку некоего пассажира, предположительно, гражданина РФ, который прибыл в лондонский аэропорт Хитроу 3 марта.

"Этот русский улетел обратным рейсом всего через несколько часов пребывания на британской земле. В связи с чем возникли вопросы о цели его визита", - цитирует DM свои источники.

По одной из версий, теперь разрабатываемых британскими следователями, этот человек мог не только проследить за Юлией, но и быть курьером, который доставил отравляющее вещество "Новичок" в Великобританию.

Отметим, что спецслужбы в настоящее время проверяют не только этого человека. Ранее сообщалось, что в деле Скрипаля появился новый свидетель, о котором еще не знает полиция. Оказывается, перед отравлением бывший полковник ГРУ встречался с русской подругой, сообщает The Telegraph.

Издание указывает, что женщина серьезно напугана и старается избегать новых контактов и ничего не рассказывает о последних днях Скрипаля перед отравлением.

Известно, что она приехала в Лондон из России. При первой встрече Скрипаль сказал ей, что он российский мультимиллионер, она сказала, что он ей понравился. Толстый кошелек Скрипаля и стал причиной их отношений.

Общий знакомый Скрипаля и этой русской, объяснил, почему она не идет к правоохранителям.

"Когда она увидела новости о том, что случилось, то сказала: это мой бывший. Она действительно очень боится", - заявил знакомый.