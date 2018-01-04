Министры Украины и Германии не доехали до Донбасса из-за сильного ливня

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль и министр иностранных дел Украины Павел Климкин так и не добрались до линии разграничения в Донбассе из-за плохих погодных условий. Об этом Климкин написал в своем "твиттере".

"Планируем осуществить совместную поездку на Донбасс позднее в этом месяце", — пояснил Климкин, добавив, что непогода "не помешала продуктивному общению" между главами внешнеполитических ведомств двух стран.

Между тем, в МИД Украины ранее заявили, что в ходе своего двухдневного визита в Киев с 3 по 4 января Габриэль вместе с Климкиным планирует направиться к линии разграничения в районе Мариуполя. Причем, министры уже провели двустороннюю встречу и пресс-конференцию в Киеве.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль выступил с заявлением, что Германия не считает конфликт на востоке Украины замороженным. По словам Габлиэля, "для нас конфликт не заморожен и не забыт, он актуален и очень опасен".

При этом министр назвал "знаком надежды" недавний обмен пленных в Донбассе и соглашение о перемирии в период праздничных дней.

Напомним, Габриэль 3-4 января запланировал визит в Киев, откуда отправится на линию разграничения под Мариуполем, где проведет переговоры со своим украинским коллегой Павлом Климкиным и представителями миссии ОБСЕ.

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