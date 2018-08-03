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Источник Правда.Ру

В посольстве США в Москве нашли российскую шпионку. Или нет

Мир

Издание The Guardian опубликовало "безответственную и неточную" статью. Так на заявление британских журналистов о том, что в американском посольстве в Москве россиянка получала доступ к закрытой информации, отреагировала секретная служба Соединенных Штатов.

В посольстве США в Москве нашли российскую шпионку. Или нет. 390395.jpeg

Сотрудник пресс-службы организации Мазон Браймен подчеркнул в диалоге с ТАСС, что иностранные граждане не имеют доступа к данным, которые касаются нац безопасности. Браймен подчеркнул: до того, как The Guardian выставила на суд общественности статью, служба направила в редакцию официальное заявление и данные, которые опровергали утверждения, доказываемые в материале.

Стоит пояснить, что, по сведениям издания, человек, завербованный спецслужбами РФ, более десяти лет трудился в посольстве США в российской столице. Ей предоставили доступ к почтовой системе американской Секретной службы, расписанию президентов, вице-президентов и их супруг, а также Хиллари Клинтон. Сотрудник, привлекший внимание журналистов, также трудилась в Секретной службе. В 2016 подпала под подозрение в сотрудничестве с ФСБ, до Вашингтона эта информация дошла лишь через год. Уволили же "крота" в волну прошлогодних сокращений сотрудников дипмиссий.

В этом контексте напомним, американские спецслужбы обвиняют в Москву во вмешательстве в президентские выборы. Спецпрокурор Роберт Мюллер уже предъявил список обвинений нескольким гражданам РФ, США и Нидерланд. Президент США Дональд Трамп, а также Кремль отрицают влияние Москвы на свободный выбор американских граждан.

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Темы The Guardian посольство США российский шпион секретная служба Соединенных Штатов
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