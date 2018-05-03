Захвачено Китаем: Пекин развернул ЗРК и РЭБ на спорных островах

Китайские военные тайно установили противокорабельные крылатые ракеты и зенитный ракетный комплекс на спорных островах в Южно-Китайском море.

Как сообщил CNBC со ссылкой на источники, за последний месяц системы развернули на рифах Мисчиф (Мэйцзи), Саби-Риф и Файери-Кросс архипелага Спратли (Наньша).

По данным экспертов, такие системы позволяют атаковать суда в радиусе 295 морских миль (546 километров), а также поражать воздушные цели на расстоянии 160 морских миль (296 километров).

В Пентагоне по этому поводу пояснили, что дальнейшая милитаризация аванпостов "послужит только увеличению напряженности и росту недоверия между сторонами", которые претендуют на эту территорию.

Издание The Wall Street Journal ранее информировало о том, что Китай разместил на двух из своих форпостов на спорных островах спецоборудование, способное создавать помехи для систем связи и радиолокационных установок.

На сегодняшний день у Китая и ряда стран региона - Японии, Вьетнама и Филиппин - есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.

Власти США придерживаются мнения, что КНР строит искусственные острова, делает их военными объектами и тем самым расширяет свои территориальные воды. В Пекине эти обвинения отвергают.

С точки зрения Пекина, cпорные территории в Южно-Китайском море - это принадлежащие Китаю естественные острова, которые он наращивает с исключительно мирными целями. Поэтому режим китайских территориальных вод и исключительной 200-мильной экономической зоны - это вопрос времени.

По мнению других претендентов на эти территории и их покровителей в США, китайцы осуществили строительство искусственных островов на месте затапливаемых рифов и отмелей, поэтому, согласно международному праву, у них там есть в распоряжении только 500-метровая зона безопасности.

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