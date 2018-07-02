Новый президент Мексики заявил о серьезных переменах в стране

Победивший на мексиканских выборах в президенты Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил о том, что для Мексики наступают "серьезные перемены".

Фото: facebook.com/@lopezobrador.org.mx

Первое, на что стоит обратить внимание — новый президент Мексики, что, наверное, и неудивительно, критично относится к главе Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу. Отметим, что отношения между Мехико и Вашингтоном всегда были довольны напряженными, но теперь за США и Мексикой следить станет вдвойне интересней. Тем более, что новый национальный лидер Мексики объявил о своей заинтересованности в том, чтобы найти с Трампом общий язык, и, несмотря ни на что, улучшить дипломатические отношения между двумя странами.

Также Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что объявляет войну коррупции — "главному врагу" Мексики. Новоиспеченный 64-летний глава государства пообещал не устраивать в стране диктатуру и уважать гражданские свободы. Оппоненты нового президента Мексики же опасаются, что левые популистские взгляды Андреса Мануэля Лопеса Обрадора сотворят из Мексики "вторую Венесуэлу", где, на данный момент, наблюдается глубокий экономический кризис и рост инфляции.

Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что не менее важным направлением его деятельности будет борьба с организованной преступностью, в частности, наркокартелями. По словам Обрадора, он каждую неделю будет встречаться с представителями правопорядка для принятия решений по снижению уровня преступности в стране. Также Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что удвоит пенсии для пожилых людей и обеспечит свободу частному бизнесу, а вот налоговые ставки в стране пока что оставит без изменений.

Андрес Мануэль Лопес Обрадор родился в простой, небогатой семье торговцев в сельской общине Тепетитан, в южном штате Табаско. Окончил Национальный автономный университет Мексики, получив по его окончанию диплом специалиста по политологии и публичному управлению. Участвовал в президентской гонке три раза — в 2006 и 2012 годах безуспешно. Победу ему удалось удержать лишь сейчас, при чем с серьезным отрывом — Андрес Мануэль Лопес Обрадор набрал 53,7 процента голосов.

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