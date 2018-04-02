Латыши читают Гитлера чаще Гарри Поттера

В Латвии жители отдают предпочтение гитлеровской книге "Майн Кампф", чем сказкам о Гарри Поттере. Это видно в рейтинге самых просматриваемых книг на iBook.
Последнюю неделю книга фюрера занимает 1 место, "Гарри Поттер и философский камень" — 4. По данным за месяц, книга Гитлера входит в топ-5 самых популярных произведений, занимая четвертую позицию. Опередили ее два эротических романа и "Краткая история времени" Стивена Хокинга.
Издана на латышском языке книга Гитлера была в 1996 году.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что недавно вернувшаяся на прилавки немецких книжных магазинов автобиография Гитлера "Майн кампф" стала бестселлером в Германии.
Скандальная книга в настоящее время занимает второе место по продажам в научной литературе на немецком языке. При этом подчеркивается, что никакой рекламы изданию не делалось, но онлайн-продажи по одной книге сразу же взвинтили показатель реализации до небес.
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