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Источник Правда.Ру

Трамп отказал летчику Ярошенко в помиловании

Мир

Президент США Дональд Трамп не нашел оснований для пересмотра приговора россиянина Константина Ярошенко.

Трамп отказал летчику Ярошенко в помиловании. 385308.jpeg
Фото: википедия

В ответе на соответствующее обращение уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой говорится, что расследование велось с соблюдением демократических правил, и Ярошенко осужден законно.

По словам Москальковой, она продолжит бороться за освобождение Ярошенко.

Напомним, российский гражданин Константин Ярошенко был арестован 28 мая 2010 года в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии героина и затем депортировали в США.

7 сентября 2011 году суд в Нью-Йорке приговорил россиянина к 20 годам тюрьмы, признав его виновным в преступном сговоре с целью контрабанды крупной партии наркотиков, часть которой предназначалась для реализации в США.

Российский журналист Сергей Доренко в интервью Правде.Ру заявил, что Бут - это "попалившийся торговец оружия, который нам нафиг не нужен", а Ярошенко - "попалившийся чувак, который собирался перевозить наркотики".

После этого Сергей Доренко высказал свое недоумение тем, зачем эти люди могут вообще понадобиться России.

Напомним, Виктор Бут в США получил 25 лет тюрьмы, а Константин Ярошенко был приговорен к 20 годам.

 

 

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