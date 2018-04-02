В Госдуме предложили блокировать компромат на звезд, чиновников и бизнесменов

Депутаты Госдумы подготовили проекта закона, согласно которому Роскомнадзор ограничит в интернете доступ к информации, порочащей честь, достоинство или деловую репутацию.

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При неисполнении распоряжения надзорных органов ресурс будет заблокирован. Сообщается, что документ внесут на рассмотрение в начале недели.

Эксперты отмечают, что нововведения связаны в том числе с трагедией в Кемерово. Напомним, в настоящее время россияне имеют право требовать в суде опровержения сведений, порочащих его честь и достоинство в случае, если не будет доказана их достоверность.

При этом в сопроводительной записке к проекту говорится, что ответчики редко исполняют это решение, и даже штрафы не являются эффективной мерой.

Авторами проекта являются глава комитета по безопасности Госдумы Василий Пискарев, его заместители Эрнест Валеев и Анатолий Выборный и член комитета по госстроительству Александр Грибов.

По сути, инициатива актуальна, так как число гражданских споров неимущественного характера увеличилось. Депутаты хотят как можно быстрее изучить проект в связи со спекуляциями, которые распространялись в соцсетях после трагедии в Кемерово, пояснил директор по исследованиям фонда ИСЭПИ Александр Пожалов.

В настоящее время правовое регулирование сетевого контента - это общемировая практика.В европейских странах и в США приняты соответствующие законы, регламентирующие и ограничивающие доступ к определенной информации.

В России же речь идёт о том, чтобы избежать пресловутого правового нигилизма, и не подвергать риску вредоносного информационного воздействия граждан нашей страны.