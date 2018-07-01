Британское правительство отрепетировало свое поведение после смерти Елизаветы II

Представители правительства Великобритании отрепетировали первые сутки после кончины королевы Елизаветы II. На этой встрече под названием Castle Dove они продумали свои действия на время траура. Особое внимание уделили заявлению премьер-министра, говорит The Times.
Ожидается, что 600 человек приедут в Букингемский дворец после того, как Елизаветы II не станет, чтобы услышать имя нового монарха. Далее покойница 4 дня пролежит во Вестминстерском дворце, а преемник поедет в Шотландию и Уэльс.
Стоит отметить, что Елизавета II никакого особого повода к Castle Dove не давала. Они лишь не приехала на богослужение в собор святого Павла, так как чувствовала себя не очень хорошо. Елизавета II возглавляет страну с 1952 года, она сменила на престоле отца, Георга VI. Королева — самый долгоправящий и долгоживущий монарх в истории государства.
Ранее "Правда.Ру" описывала случай, произошедший в январе 2017 года: на официальном сайте королевской семьи объявили о кончине Елизаветы II. Однако очень быстро сообщение исчезло. Текст гласил, что королева почила во сне, далее шло подробное описание смерти. Тогда близкие не отреагировали на публикацию. Также поступило и руководство сайта.
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