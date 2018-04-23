Андрей Назаров, Председатель правления фонда Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) в эксклюзивном интервью Pravda.ru отвечает как в условиях жестких санкций удалось пригласить такое большое количество иностранных делегаций и как в Брюсселе в Европарламенте встретили делегацию из Крыма и ЯМЭФ.
IV Ялтинский международный экономический форум.
Пока Россия ведет на дипломатическом фронте войну с США и Великобританией, ближайшие союзники Москвы по СНГ начали постепенно сближаться с Вашингтоном.
Пока Россия ведет на дипломатическом фронте войну с США и Великобританией, ближайшие союзники Москвы по СНГ начали постепенно сближаться с Вашингтоном.
Пока Россия ведет на дипломатическом фронте войну с США и Великобританией, ближайшие союзники Москвы по СНГ начали постепенно сближаться с Вашингтоном.
Пока Россия ведет на дипломатическом фронте войну с США и Великобританией, ближайшие союзники Москвы по СНГ начали постепенно сближаться с Вашингтоном.