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Александр Митта в тяжёлом состоянии

События недели

Режиссёр находится в реанимации. Улучшения состояния врачи не наблюдают. На все обращения Александр Наумович отвечает односложно. Такую информацию со ссылкой на собственные источники сегодня опубликовали "Известия".

Александр Митта в тяжёлом состоянии
Фото: smotrim.ru

12 ноября Александр Митта начал задыхаться и его экстренно доставили в Боткинскую больницу. По словам того же источника, госпитализация стала следствием острого нарушения мозгового кровообращения.

Ранее Telegram-канал "Киношкола Митты" опубликовал пост, в котором говорилось, что болеющему пневмонией народному артисту РФ стало хуже и он не мог самостоятельно сидеть. Проблемы со здоровьем возникли на фоне перенесённого инсульта. Также канал "Киношкола Митты" упомянул, что во время первого визита скорой помощи Александр Наумович отказался от госпитализации.

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Автор Евгений Савин
Евгений Савин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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