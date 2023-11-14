Александр Митта в тяжёлом состоянии

Режиссёр находится в реанимации. Улучшения состояния врачи не наблюдают. На все обращения Александр Наумович отвечает односложно. Такую информацию со ссылкой на собственные источники сегодня опубликовали "Известия".

Фото: smotrim.ru

12 ноября Александр Митта начал задыхаться и его экстренно доставили в Боткинскую больницу. По словам того же источника, госпитализация стала следствием острого нарушения мозгового кровообращения.

Ранее Telegram-канал "Киношкола Митты" опубликовал пост, в котором говорилось, что болеющему пневмонией народному артисту РФ стало хуже и он не мог самостоятельно сидеть. Проблемы со здоровьем возникли на фоне перенесённого инсульта. Также канал "Киношкола Митты" упомянул, что во время первого визита скорой помощи Александр Наумович отказался от госпитализации.