“Ждем каждую секунду, что в нас прилетит”: как живет приграничный Грайворон

С начала 2024 года российское приграничье с особой жестокостью подвергается обстрелам со стороны ВСУ.
Рассказываем о быте Грайворона, населенного пункта в Белгородской области, в котором уже почти не осталось целого здания. Постоянные атаки кардинально изменили жизнь этого города. Как местные жители справляются с постоянной угрозой огня и каковы их мысли о будущем?
Смотрите сюжет спецкора Pravda.Ru Дарьи Асламовой из прифронтового города Грайворон.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.