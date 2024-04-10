“Ждем каждую секунду, что в нас прилетит”: как живет приграничный Грайворон

0:31 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

С начала 2024 года российское приграничье с особой жестокостью подвергается обстрелам со стороны ВСУ.

Рассказываем о быте Грайворона, населенного пункта в Белгородской области, в котором уже почти не осталось целого здания. Постоянные атаки кардинально изменили жизнь этого города. Как местные жители справляются с постоянной угрозой огня и каковы их мысли о будущем?

Смотрите сюжет спецкора Pravda.Ru Дарьи Асламовой из прифронтового города Грайворон.