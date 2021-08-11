Врач-диетолог: на завтрак можно всё, что хочется, но...

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина призывает прислушиваться к своему организму, который лучше своего хозяина знает, что ему хочется съесть на завтрак.
Однако имеются какие-то общие предписания врачей-диетологов. О них надо знать, чтобы скорректировать своё меню на завтрак.
На эти вопросы отвечает эксперт.
Подпишитесь на YouTube-канал Pravda.Ru
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Речь пойдет о популярном чабреце (другое название — "тимьян"), который может убить вирус гриппа, стрептококк и грибок рода кандида. Кроме того, это растение является хорошим антисептиком, обезболивающим, природным антибиотиком и противовирусным средством.