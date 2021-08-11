Врач-диетолог: на завтрак можно всё, что хочется, но...

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина призывает прислушиваться к своему организму, который лучше своего хозяина знает, что ему хочется съесть на завтрак.

Полезный завтрак: с чего начинается утро

Однако имеются какие-то общие предписания врачей-диетологов. О них надо знать, чтобы скорректировать своё меню на завтрак.

В чём опасность полезной овсянки?

Кому нужно есть на завтрак малокалорийные каши, а кому подавай порцию шашлыка?

Почему лучше всего есть порциями и где они находятся в нашей пище?

Как гормон грелин связан с чувством голода?

На эти вопросы отвечает эксперт.

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