Ирина Грибулина: Моя муза - сама жизнь

В авторской программе Сергея Каргашина "Творческая гостиная Pravda.Ru" — композитор, певица, поэтесса, телеведущая, обладательница многих престижных музыкальных премий, в том числе премии "Песня года", заслуженная артистка России Ирина Грибулина.
В четыре года она уже писала стихи и музыку, выступала на сцене родного города Сочи. После окончания консерватории Ирина Грибулина стала не только исполнительницей собственных песен, но и начала сотрудничать в качестве композитора и поэтессы со многими известными певцами и актёрами:
Почему Алла Пугачёва наотрез отказалась петь её песни? Что связывало её с "Ералашем" и Борисом Грачевским? Какое отношение она имеет к мультфильмам о Незнайке? Почему она на несколько лет покинула Россию и жила в Италии?
Об этом и многом другом в эфире программы.
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