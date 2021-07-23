Ирина Грибулина: Моя муза - сама жизнь

В авторской программе Сергея Каргашина "Творческая гостиная Pravda.Ru" — композитор, певица, поэтесса, телеведущая, обладательница многих престижных музыкальных премий, в том числе премии "Песня года", заслуженная артистка России Ирина Грибулина.

Ирина Грибулина: «Надо верить в себя!»

В четыре года она уже писала стихи и музыку, выступала на сцене родного города Сочи. После окончания консерватории Ирина Грибулина стала не только исполнительницей собственных песен, но и начала сотрудничать в качестве композитора и поэтессы со многими известными певцами и актёрами:

Валерием Леонтьевым,

Людмилой Гурченко,

Иосифом Кобзоном,

Анне Вески,

Валерием Ободзинским,

Валентиной Толкуновой,

Николаем Караченцовым,

Николаем Ерёменко и др.

Почему Алла Пугачёва наотрез отказалась петь её песни? Что связывало её с "Ералашем" и Борисом Грачевским? Какое отношение она имеет к мультфильмам о Незнайке? Почему она на несколько лет покинула Россию и жила в Италии?

Об этом и многом другом в эфире программы.

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