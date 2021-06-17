По мнению ведущего эксперта ЦМАКП, старшего научного сотрудника ИНП РАН, кандидата экономических наук Андрея Гнидченко, Россия вполне может гордиться своими экспортными успехами на международной арене.
Эксперт рассказал:
Безусловно, примерно 40% российского экспорта пока относится к нефти и газу, но растёт спрос на базовые строительные материалы, а также на цветные металлы и алюминий, сельскохозяйственную продукцию. Для дальнейшего увеличения экспорта требуется комплекс мер, включающий экономическую поддержку, налогообложение и другие.
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