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Россия делает успехи на экспортной арене

Правда ТВ » Точка зрения

По мнению ведущего эксперта ЦМАКП, старшего научного сотрудника ИНП РАН, кандидата экономических наук Андрея Гнидченко, Россия вполне может гордиться своими экспортными успехами на международной арене.

Чем торгует Россия кроме нефти?

Эксперт рассказал:

  • какие товары из РФ самые ходовые за границей,
  • на каких зарубежных площадках российские экспортеры размещают свою продукцию
  • и каковы прогнозы на будущее.

Безусловно, примерно 40% российского экспорта пока относится к нефти и газу, но растёт спрос на базовые строительные материалы, а также на цветные металлы и алюминий, сельскохозяйственную продукцию. Для дальнейшего увеличения экспорта требуется комплекс мер, включающий экономическую поддержку, налогообложение и другие.

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Автор: Игорь Буккер, Редактор: Елена Тимошкина
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