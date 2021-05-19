Хотите узнать больше про компост и о том, как можно с наибольшей пользой распорядиться скошенной на участке или огороде травой — смотрите и слушайте рекомендации профессионального садовода, писательницы и эксперта Союза садоводов России Ольги Вороновой.
Собеседница "Правды.Ру" поделилась редким лайфхаками о том...
Для этого достаточно наполовину разбавить скошенную траву порезанной крапивой, снытью и крапивой с одуванчиками.
И ещё много-много чего интересного можно сделать, если ознакомиться с советами эксперта.
Подпишитесь на YouTube-канал "Правда.Ру"
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Эксперт в сфере коммерции предупреждает покупателей в супермаркетах: Осторожнее с акцией "1+1".