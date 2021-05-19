Садовод: что делать весной со скошенной травой

Хотите узнать больше про компост и о том, как можно с наибольшей пользой распорядиться скошенной на участке или огороде травой — смотрите и слушайте рекомендации профессионального садовода, писательницы и эксперта Союза садоводов России Ольги Вороновой.

Как с пользой утилизовать скошенную траву на огороде?

Собеседница "Правды.Ру" поделилась редким лайфхаками о том...

Как можно вырастить огурцы в старой железной таре, заполненной компостом.

Как из скошенной по весне травы можно сделать замечательное и полностью натуральное средство для подкормки растений.

Для этого достаточно наполовину разбавить скошенную траву порезанной крапивой, снытью и крапивой с одуванчиками.

И ещё много-много чего интересного можно сделать, если ознакомиться с советами эксперта.

Подпишитесь на YouTube-канал "Правда.Ру"