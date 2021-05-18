Заведующий отделением неврологии медицинского центра "Президент-Мед", врач-невролог, кандидат медицинских наук Артур Фадеев поделился рекомендациями о том, кому и зачем стоит делать УЗИ головного мозга и шеи.
Обо всём этом смотрите в эфире "Правды.Ру".
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