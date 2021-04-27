В пандемию "Суперджет" стал более востребованным

Ещё до того, как COVID-19 захватил нашу планету, "Суперджет" был стабильно востребован в лётной работе. По данным компетентного издательства "Авиация России", в 2019 году 51% общего пассажирооборота России на турбовинтовых и реактивных самолётах по всей сети маршрутов был выполнен именно на "Суперджет-100".

Суперджет-100 – первый удачный проект современного российского авиапрома

Важно отметить, что вопреки всем злопыхателям, скорее всего, задумавшим вообще погубить российское гражданское самолётостроение, именно наш алюминиево-композитный герой, выпущенный благодаря совместным усилиям "Гражданских самолётов Сухого" (холдинг "Сухой") и итальянской самолётостроительной корпорации Leonardo (бывшая Alenia Finmeccanica), стал действительно серийным самолётом. Так как по советским параметрам таковым может считаться только та крылатая машина, которая была произведена более чем в 100 экземплярах.

Получается, всё-таки нам удалось сделать новый аппарат, вобравший в себя технологии последних двух десятилетий (бесстапельная сборка, новые чертёжные станции и проч.).

Про "Суперджет" в своё время чего только ни говорили, а он-таки пошёл в серию. Кроме того, ни разу не разбился с пассажирами. За 15 лет эксплуатации это абсолютный и непревзойдённый рекорд, но, как известно, критиковать всегда проще. Кстати, этот самолёт, взявший немало и от школы "Боинга", и от "Эрбаса", уже преодолел рубеж выпуска последнего аналогичного проекта эпохи СССР — Як-42 (всего было произведено 186 единиц).

Кроме того, благодаря этой машине российский авиапром

освоил современные нормы проектирования сложной техники

и приобрёл парк станков, жизненно необходимых на производстве.

Но, видно, со времён Бориса Николаевича наш авиапром остался во власти оборотистых иноземцев, которые явно намерены не дать российским бортам высокий старт, перекрыв им путь в небо.

Подробности в видеореплике эксперта "Правды.Ру" Александра Артамонова.

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