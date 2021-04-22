Семён Канада: Мои песни о жизни, любви, дружбе…

В программе "Творческая гостиная" — певец, композитор, продюсер, многократный лауреат премий "Шансон года" и "Овация" Семён Канада.
Он участвовал в различных ВИА в качестве гитариста и лидер-вокалиста. Работал с Владимиром Пресняковым-старшим в проекте "Провинция" (было продано три миллиона пластинок!), был продюсером Владимира Преснякова-младшего в Театре Аллы Пугачевой.
В 1997 году решил заняться своим сольным проектом под творческим псевдонимом "Семён Канада". Его хиты: "Родная жена", "Позови меня в гости", "Без тебя", "Непогашенный свет", "Дом у дороги", "Я ищу свою Женщину"…
Об этом и многом другом журналист Сергей Каргашин побеседовал с Семёном Канадой.
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