Семён Канада: Мои песни о жизни, любви, дружбе…

В программе "Творческая гостиная" — певец, композитор, продюсер, многократный лауреат премий "Шансон года" и "Овация" Семён Канада.

Мои песни о жизни, любви, дружбе…

Он участвовал в различных ВИА в качестве гитариста и лидер-вокалиста. Работал с Владимиром Пресняковым-старшим в проекте "Провинция" (было продано три миллиона пластинок!), был продюсером Владимира Преснякова-младшего в Театре Аллы Пугачевой.

В 1997 году решил заняться своим сольным проектом под творческим псевдонимом "Семён Канада". Его хиты: "Родная жена", "Позови меня в гости", "Без тебя", "Непогашенный свет", "Дом у дороги", "Я ищу свою Женщину"…

Как сочинить хорошую песню?

Какую лепту в его концертную программу "Родная жена" внёс в своё время оркестр Олега Лундстрема?

Почему в его клипах с удовольствием снимались популярные артисты — Анна Самохина, Фёдор Добронравов, Сергей Рост?

Почему после распада "Непары" он взял под своё крыло Викторию Талышинскую?

Об этом и многом другом журналист Сергей Каргашин побеседовал с Семёном Канадой.

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