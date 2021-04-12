Почему из "Православия, самодержавия, народности" не вышло птицы-тройки

Профессор кафедры истории России Московского государственного педагогического университета, член Союза писателей, перу которого принадлежат книги по истории России XVIII-XIX веков, Леонид Ляшенко в видеоэфире "Правды.Ру" рассказал о том, как современные историки оценивают период крепостного права в истории России.

Крепостная неволя, или жизнь за царей

Почему после пугачевского восстания и вплоть до отмены крепостного права на территории нашей страны не было крупных крестьянских восстаний? Дело в том, что, став хозяином надела земли, крестьяне и думать забыли о мятежах.

Почему короткий период правления императора Павла Первого можно считать наиболее благоприятным для основной массы населения, прежде всего крестьянства? В чем отличия крестьян дворцовых, государственных и монастырских от холопов и дворовых.

Почему Александра Радищева, которому хорошую "рекламу" сделала Екатерина Великая, можно сравнить с нынешними блогерами, распространяющими фейковые новости?

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