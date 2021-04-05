Глазами женщин: русский язык и его место в мире

В эфире "Правды.Ру" ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, депутат Московской городской думы Маргарита Русецкая, главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и президент РОО "Интернациональный Союз женщин". Альфия Амирова побеседовали о русском языке.
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